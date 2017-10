0 CONDIVISI Condividi Tweet

Universal Pictures ha lanciato il trailer italiano di Il filo nascosto, il nuovo film di Paul Thomas Anderson e anche l’ultimo del suo protagonista, Daniel Day-Lewis. Ambientato nella Londra glamour post-bellica, il film racconta la storia del famoso stilista Reynolds Woodcock (Day-Lewis) e della sorella Cyril (Leslie Manville).

Al centro della moda britannica, i due sono impegnati a vestire i reali, la stelle del cinema, ereditieri, socialite, dame e debuttanti con lo stile distintivo della Casa Woodcock.

Le donne vanno e vengono dalla vita dello stilista, fornendogli ispirazione e compagnia, finché Reynolds non incontra la giovane e determinata Alma (Vicky Krieps). La ragazza diventa ben presto la sua amante e musa. La sua esistenza, un tempo controllata e programmata “su misura” come i suoi abiti, verrà così stravolta dall’amore.

Definito “un illuminante ritratto sia di un artista in un viaggio creativo sia delle donne che hanno fatto girare il suo mondo”, Phantom Thread – questo il titolo originale – è liberamente ispirato alla vita del fashion designer Charles James, già conosciuto come il primo e unico couturier americano. James, che ispirò Christian Dior, fece innamorare delle sue creazioni buona parte dell’alta società dell’epoca. Negli anni ’40 e ’50, tra le sue clienti c’erano Austine Hearst, Millicent Rogers, Dominique de Menil e Babe Paley.

Online il trailer italiano di Il filo nascosto

Il film è la seconda collaborazione tra Paul Thomas Anderson e Daniel Day-Lewis dopo Il petroliere (2007). Vincitore di tre premi Oscar, l’attore avrebbe annunciato il ritiro proprio con quest’ultimo progetto. Phantom Thread segna anche un’altra collaborazione tra Anderson e il compositore Jonny Greenwood (chitarrista dei Radiohead), e costituisce la prima volta del regista come direttore della fotografia in un film da lui diretto.

Il filo nascosto arriverà nelle sale americane, con Focus Features, il 25 dicembre 2017, in tempo per concorrere ai prossimi Oscar. In Italia bisognerà aspettare il 22 febbraio 2018.