102 Distribution ha lanciato il trailer italiano di The Void – Il vuoto, omaggio al cinema horror degli anni ’80 scritto e diretto dai canadesi Jeremy Gillespie e Steven Kostanski. Il film arriva nelle nostre sale dopo aver trionfato ai più importanti festival dedicati al genere come il Fantastic Fest di Austin e il Festival del cinema fantastico di Sitges.

Protagonista della vicenda è l’ufficiale Daniel Carter, interpretato da Aaron Poole. Nel mezzo di un pattugliamento di routine, il poliziotto s’imbatte in una figura ricoperta di sangue che zoppica lungo un tratto di strada deserta. Si precipita in soccorso del giovane per portarlo rapidamente in un piccolo ospedale di provincia, gestito da un’equipe ridotta, dove scopre che i pazienti e il personale si stanno trasformando in qualcosa di inumano.

In poco tempo, Carter conduce gli altri sopravvissuti in un viaggio infernale nelle profondità sotterranee dell’ospedale nel disperato tentativo di porre fine a quest’incubo prima che sia troppo tardi.

Il trailer italiano di The Void – Il vuoto

I due registi sono al loro esordio, ma hanno una lunga carriera alle spalle. Kostanski ha diretto l’horror sci-fi Manborg e ha lavorato da truccatore a film come It, Suicide Squad e Crimson Peak. Gillespie è stato art director per Hannibal e Pacific Rim e graphic designer per il remake di Poltergeist.

The Void, nelle parole della coppia di autori, “fonde il body terror di La mosca e La cosa con la paura surreale di Shining e L’esorcista, ed evocherà i toni e il mood dei lavori di John Carpenter, e degli horror giapponesi come The Grudge”. Finanziato con un’efficace campagna di crowdfunding su Indiegogo, il film si avvale della produzione esecutiva degli specialisti Jonathan Bronfman (The Witch), Todd Brown (The Raid) e Jeremy Platt (Le streghe di Salem). Distribuito da 102 Distribution, The Void – Il vuoto arriverà nei cinema italiani il 30 novembre. I fan di John Carpenter e Stuart Gordon sono avvisati.