Warner Bros. Italia ha lanciato il trailer italiano di Tomb Raider, reboot che riporta al cinema il popolare videogame della Crystal Dynamics. Alicia Vikander è la nuova Lara Croft, la celebre archeologa dei videogiochi.

Questa sorta di prequel, fedele al reboot videoludico del 2013, ricostruisce la storia di una giovane e risoluta Lara e dell’avventura che l’ha consacrata eroina globale.

Figlia fiera ed indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era ancora in tenera età, Croft lavora come corriere in bicicletta per le caotiche strade alla moda di East London. Riesce a malapena a guadagnare i soldi per l’affitto e frequenta i corsi del college, arrivando quasi sempre in ritardo. Determinata nel trovare la sua strada, si rifiuta di assumere il comando dell’impero globale del padre, così come rifiuta fermamente l’idea che lui sia veramente scomparso. Consigliata ad affrontare gli avvenimenti e ad andare avanti dopo sette anni senza di lui, neanche Lara riesce a capire cosa la guidi a risolvere finalmente il mistero della sua morte.

Schierandosi esplicitamente contro l’ultimo desiderio del padre, Lara si lascia tutto alle spalle alla ricerca della sua ultima destinazione nota: una tomba leggendaria nascosta su un’isola mitologica, che potrebbe trovarsi al largo delle coste del Giappone. Ma la sua non sarà una missione facile. Raggiungere l’isola si rivela estremamente pericoloso: la posta in gioco per Lara sarà talmente alta che dovrà imparare a spingersi oltre i propri limiti, nel suo viaggio verso l’ignoto.

Compagna di vita di Michael Fassbender, Vikander ha battuto la concorrenza di numerose colleghe, inclusa Daisy Ridley (la Rey di Star Wars – Il risveglio della Forza), per assicurarsi la parte dell’eroina precedentemente portata al cinema da Angelina Jolie nel 2001 (Lara Croft: Tomb Raider) e nel 2003 (Tomb Raider – La culla della vita). Per l’attrice svedese è il primo vero ruolo da protagonista in un blockbuster, dopo la partecipazione a film più ricercati come The Danish Girl (con cui ha vinto l’Oscar 2016 come miglior attrice non protagonista), La luce sugli oceani ed Ex Machina.

Diretto da Roar Uthaug (The Wave), Tomb Raider vede nel cast anche Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas e Nick Frost. Il film sarà al cinema da marzo 2018, distribuito da Warner Bros.