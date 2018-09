0 CONDIVISI Condividi Tweet

Uno di famiglia trailer ufficiale online per il nuovo film di Alessio Maria Federici. Il regista di Terapia di coppia per amanti e Stai lontana da me dirige un ricco cast guidato da Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica. “Fare un favore alla famiglia sbagliata, può complicarti la vita”: è questa la tagline scelta per lanciare questa scatenata commedia degli equivoci. La storia vede infatti Sermonti nei panni di Luca, un quarantatreenne che sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Moisè Curia), un giovane desideroso di fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale, smaccatamente calabrese.

Uno di famiglia trailer ufficiale online

Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa: i Serranò, che ora sono in debito con lui. Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina (Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” (Ocone) ed il capo “fammigghia” Peppino Serranò (Frassica), l’uomo a cui nessuno può dire di no. Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella vita del mite e sornione prof, coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca: ognuno a suo modo se la vedrà con i vari componenti del colorito nucleo malavitoso. Perché non sempre è un vantaggio essere, appunto, “uno di famiglia”.

Uno di famiglia film al cinema dal 25 ottobre

Le riprese del film hanno avuto come set una sfarzosa villa in Via di Grottarossa a Roma. La sceneggiatura è stata scritta da Federici con Andrea Garello (Smetto quando voglio) e Giacomo Ciarrapico (Boris). Nel cast, ci sarà anche uno speciale cameo (paralitico…) di Neri Marcorè, come già accaduto nella saga di Smetto quando voglio. La data d’uscita è stata cambiata in corso d’opera: distribuito da Warner Bros, Uno di famiglia è al cinema dal 25 ottobre 2018.