Sony Pictures ha lanciato il primo teaser trailer di Venom, lo spin-off Marvel con Tom Hardy protagonista. L’attore inglese sarà il letale vendicatore della saga di Spider-Man, trasformato da villain in antieroe.

Eddie Brock, questo il vero nome del supereroe, viene costretto dall’Uomo ragno a lasciare New York per San Francisco. Quando una minaccia incombe sugli Stati Uniti, Brock indossa nuovamente il costume per unire le forze con lo spara-ragnatele.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla storyline di questo progetto. Dunque non è detto che la storia sia ambientata nello stesso universo dello Spider-Man di Tom Holland. Quel che è certo è che il cattivo sarà Carnage (interpretato da Scott Haze), mentre Riz Ahmed sarà il dottor Carlton Drake, il capo della Life Foundation, la fondazione che aspira a replicare i superpoteri di Brock / Venom.

La sceneggiatura è stata affidata a Scott Rosenberg e Jeff Pinkner (Jumanji – Benvenuti nella giungla, Zoo), mentre la regia è di Ruben Fleischer (Gangster Squad, Benvenuti a Zombieland). Nel cast vedremo anche Michelle Williams, Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pasca.

Venom, il teaser trailer del cinecomics con Tom Hardy

Dopo l’uscita dell’ennesimo reboot dell’Uomo ragno, Spider-Man: Homecoming (e in attesa di Spider-Man: Un nuovo universo, al cinema dal 14 dicembre 2018), la Sony aggiunge così un altro mattoncino alla costruzione di un universo narrativo allargato della saga. Per Hardy, grande appassionato di comics, è la seconda volta nei panni di un personaggio dei fumetti, dopo aver impersonato Bane in The Dark Knight Rises.

Il parassita alieno acerrimo nemico di Spider-Man era già apparso in Spider-Man 3: allora era stato interpretato da Topher Grace. Distribuito da Warner Bros, Venom uscirà nelle sale il 5 ottobre 2018.