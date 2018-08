0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sony Pictures ha lanciato il nuovo trailer di Venom, l’atteso debutto in solitaria del Sembionte nemico di Spider-Man. Il primo film dedicato all’omonimo personaggio Marvel Comics vede Tom Hardy nei panni del protettore letale, uno dei personaggi Marvel più tosti, enigmatici e complessi. Il cinecomics, scritto da Kelly Marcel (Cinquanta sfumature di grigio), Will Beall (Aquaman, Training Day), Scott Rosenberg e Jeff Pinkner (Jumanji – Benvenuti nella giungla, Lost), e diretto da Ruben Fleischer (Gangster Squad, Benvenuti a Zombieland), darà il via al nuovo Universo Cinematografico della major statunitense.

Venom, trailer nuovo online per il comics-movie

Venom racconterà le origini del nemico di Spider-Man, all’anagrafe Eddie Brock: un giornalista che, cercando di svelare gli esperimenti illegali del dottor Carlton Drake (Riz Ahmed), finisce per essere contaminato da un organismo alieno simbiontico. La creatura, dopo averne preso il controllo, lo trasforma in un essere chiamato Venom. Con la fusione, il simbionte diventa sempre più violento e sanguinario e riesce ad alimentare l’odio di Brock rinforzandone il fisico. L’ossessione nei confronti della Life Foundation, la società segreta che ha creato un esercito di simbionti grazie a quello di Venom, diventa così pesante da mettere in pericolo la vita dell’intero universo.

Venom, film al cinema dal 4 ottobre

Hardy ha una grande passione per i fumetti e in particolare per il personaggio di Venom. “Parliamo di un anti-eroe alla Ren e Stimpy piuttosto che alla Jekyll e Hyde”, ha dichiarato l’attore. È la seconda volta che la star britannica si confronta con un villain dei comics, dopo aver impersonato Bane in Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Nel resto del cast, spiccano anche i nomi di Michelle Williams (Anne Weying, la fidanzata di Eddie), Woody Harrelson, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Sope Aluko e Scott Deckert. Distribuito da Sony Pictures, Venom sarà al cinema dal 4 ottobre.