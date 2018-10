0 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva online il trailer ufficiale di Vox Lux, il film che segna la collaborazione tra il regista Brady Corbet e la star Natalie Portman. Corbet, al suo secondo lungometraggio, è reduce dal successo di L’infanzia di un capo. Portman punta a ripetere la performance da Oscar fatta per Il cigno nero di Darren Aronofsky.

Nel video che trovate in fondo a quest’articolo potete vedere la Portman mentre concede un’intervista particolare dietro le quinte, prima di una delle sue infiammate esibizioni. Il suo costume è sfavillante, i suoi atteggiamenti trasgressivi eppure dolorosi. La sua musica è vibrante ed intensa, come la sua spettacolare entrata in scena.

L’attrice interpreta infatti una popstar con alle spalle un passato difficile.

Vox Lux, ambientato tra il 1999 e il 2017, parte tra anni ’90 e nuovo Millennio con le sorelle Celeste ed Eleanor (Raffey Cassidy) sopravvissute ad una violenta tragedia: una sparatoria a scuola, a cui sono scampate per miracolo. Questa triste esperienza e la veglia funebre per le vittime ispira una canzone destinata a lanciarle nel panorama musicale.

A loro si interessa un manager (Jude Law) desideroso di incantare il grande pubblico con il talento delle due. Celeste è il volto e la voce del successo, Eleanor l’anima creativa. Questo rapporto ben equilibrato viene scosso quando quest’ultima, artisticamente più dotata, viene scavalcata dall’altra.

Vox Lux, il trailer ufficiale

Nella seconda metà del film, l’azione si sposta quindi al 2017 con Celeste, ormai 31enne e madre di una figlia adolescente, costretta a fare i conti con una carriera tutt’altro che priva di scandali e un nuovo, tragico evento. Nel mezzo, il primo videoclip girato durante il crollo delle Torri Gemelle, un gruppo di terroristi che usa i suoi feticci pop per uccidere innocenti, la crisi economica, politica e sociale dei nostri giorni.

Il cast di Vox Lux comprende anche Stacy Martin (Eleanor adulta) e Jennifer Ehle (l’addetta stampa Josie). Nella versione originale, la voce narrante che accompagna gli eventi è quella di Willem Dafoe. Il film non ha ancora una data d’uscita in Italia, ma negli Stati Uniti sarà al cinema dal 7 dicembre (in tempo per gli Oscar) distribuito da Neon. Nonostante i fischi in sala stampa a Venezia, i presupposti per la sorpresa dell’anno sembrerebbero esserci tutti.