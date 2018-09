0 CONDIVISI Condividi Tweet

Zanna Bianca trailer online per l’animazione francese in 3D che porta al cinema il celebre romanzo di Jack London tradotto in oltre 90 lingue. Alexandre Espigares, regista vincitore del Premio Oscar 2013 per il Miglior corto animato (il poetico Mr. Hublot), ha scelto le straordinarie avventure di Croc-Blanc per il suo esordio nel lungometraggio. Una storia di coraggio e libertà che ha emozionato intere generazioni di lettori. Il punto di visto adottato da Espigares è quello dei cani e del legame che li lega indissolubilmente agli uomini. Sullo sfondo di paesaggi incontaminati e affascinanti, Zanna Bianca è presentato sin dalle prime immagini come una creatura fiera e orgogliosa.

Zanna Bianca trailer del film online

Dopo essere cresciuto nelle terre innevate del Grande Nord, il cane-lupo viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi americani. Qui viene protetto dalla tribù, ma dovrà farsi accettare dagli altri cani. Purtroppo Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da una coppia disponibile e amorevole, che con il suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e a diventare il loro migliore amico.

Zanna Bianca film al cinema dall’11 ottobre

Prodotto da Superprod Animation, Bidibul Productions e Big Beach, Zanna Bianca è stato sceneggiato da Serge Frydman, Philippe Lioret e Dominique Monfery. La voce narrante è quella di Toni Servillo, alla sua seconda prova da doppiatore d’animazione dopo Il piccolo principe. Nella versione originale le voci sono quelle di Virginie Efira, Raphaël Personnaz e Dominique Pinon. Le musiche sono state composte da Bruno Coulais, la direzione artistica è di Stéphane Gallard. Distribuito da Adler Entertainment, Zanna Bianca è al cinema dall’11 ottobre. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.