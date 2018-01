8 CONDIVISI Condividi Tweet

L’anno nuovo è appena arrivato e siamo pronti a consigliarvi i 10 film da non perdere nel 2018. Dribblando reboot, remake e sequel, i magnifici dieci che abbiamo scelto per voi sono firmati da alcuni tra i registi più apprezzati al mondo.

Si comincia il 25 gennaio con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Uno dei 10 film che potrebbero essere in corsa per l’Oscar 2018, la love story del regista italiano ha riscosso un successo clamoroso negli Usa dopo aver stregato il pubblico al Sundance e alla Berlinale.

Dall’1 febbraio arriva invece The Post di Steven Spielberg, political drama che ricostruisce l’inchiesta dietro ai “Quaderni del Pentagono”. Già dal primo trailer, Tom Hanks e Meryl Streep appaiono in pole per una statuetta. Grossa attesa anche per Ore 15:17 – Attacco al treno di Clint Eastwood (dall’8 febbraio). Il teaser trailer è stato sorprendente: Eastwood racconta la storia vera dell’attentato sul treno Amsterdam-Parigi con i veri eroi che hanno sventato quell’attacco.

Non mancano i supereroi e l’imperdibile sembra proprio Black Panther di Ryan Coogler (dal 14 febbraio). Ovvero il primo cinecomic all black con protagonista il re (Chadwick Boseman) di un immaginario Stato africano ricco e tecnologicamente all’avanguardia.

Bisognerà attendere il 14 febbraio per vedere La forma dell’acqua – The Shape of Water di Guillermo del Toro, Leone d’Oro all’ultima Mostra di Venezia. Una favola moderna sull’amore che vince la paura del Diverso e che ha conquistato lo sguardo dal primo trailer. Il 17 maggio sarà la volta di L’isola dei cani di Wes Anderson, tenera animazione in stop motion che aprirà il Festival di Berlino e promette meraviglia come Fantastic Mr. Fox. Infine, quattro titoli che non hanno ancora una data d’uscita.

Due gli italiani: Loro di Paolo Sorrentino (discusso biopic su potere e misteri in cui Toni Servillo è Silvio Berlusconi) e Dogman di Matteo Garrone, ispirato alla vicenda del canaro della Magliana, ovvero uno dei fatti di cronaca più efferati della nostra storia. First Man di Damien Chazelle sarà una svolta per l’autore di La La Land perché un biopic su Neil Armstrong (Ryan Gosling), il primo uomo a sbarcare sulla Luna. Più di tutti, però, attendiamo Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson (al cinema dal 22 febbraio). Sin dal trailer italiano, l’ultima prova d’attore di Daniel Day-Lewis appare struggente.