0 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudia Gerini e Federico Russo hanno annunciato i 20 big in gara a Sanremo 2018 nel corso di Sarà Sanremo. La serata televisiva andata in onda su Rai 1 in diretta da Villa Ormond ha svelato la line-up che sfilerà al Teatro Ariston per la 68° edizione del Festival.

Conferme, novità e clamorose esclusioni caratterizzano le scelte del direttore artistico Claudio Baglioni. Il cantautore ha voluto rivoluzionare la formula dell’evento più amato e seguito dagli italiani. A partire dalla definizione degli otto giovani che gareggeranno nella sezione Nuove Proposte.

I vincitori sono stati Lorenzo Baglioni, Mirkoeilcane, Eva, Giulia Casieri, Mudimbi, Ultimo, Leonardo Monteiro e Alice Caioli. La scelta è stata decisa per il 30% dalla giuria televisiva (Ambra Angiolini, Gabriele Salvatores, Piero Pelù, Irene Grandi e Francesco Facchinetti), per il 30% dalla commissione musicale (Baglioni, Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley) e per il restante 40% dal pubblico da casa tramite televoto.

Le indiscrezioni sui nomi dei primi Big di Sanremo 2018 hanno trovato parziale conferma. L’annuncio in diretta ha fatto da filo conduttore durante Sarà Sanremo. Uno dopo l’altro, fino alle battute conclusive del programma, sono stati svelati i 20 cantanti tanto attesi.

I 20 big in gara a Sanremo 2018

Peccato che la trasmissione si sia rivelata un flop: appena 2.038.000 spettatori pari all’11,4% di share. I 20 big e le relative canzoni, scelte dalla commissione musicale, sono:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo

Nina Zilli – Senza appartenere

The Kolors – Frida

Diodato e Roy Paci – Adesso

Mario Biondi – Rivederti

Luca Barbarossa – Passame er sale

Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza

Annalisa – Il mondo prima di te

Giovanni Caccamo – Eterno

Enzo Avitabile con Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi

Renzo Rubino – Custodire

Noemi – Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Le Vibrazioni – Così sbagliato

Ron – Almeno pensami

Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Decibel – Lettera dal Duca

Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto

Elio e le Storie Tese – Arrivedorci

L’appuntamento con Sanremo 2018 è dal 6 al 10 febbraio.