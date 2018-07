71 CONDIVISI Condividi Tweet

4 Ristoranti ha fatto tappa a Padova nella sua ultima puntata. Alessandro Borghese ha condotto la sfida televisiva per decidere il miglior ristorante con bar della città. La vincitrice è stata Eleonora Piovesan e il suo Radici, ma l’ultimo classificato, Daniele Bovolato, non ci sta. Il titolare della Gourmetteria ha lanciato una durissima accusa nei confronti della trasmissione. “Mi hanno massacrato e io mi sono affidato a un avvocato per tutelare l’immagine del mio locale”, ha dichiarato al Mattino di Padova. “Posso dire che è un programma tutto costruito. Ti fanno recitare un copione già scritto. Sino all’ultimo ho sperato che mi rialzassero, invece mi hanno proprio affondato”.

4 Ristoranti Padova, Borghese sotto accusa

Bovolato sarebbe riuscito, grazie al suo legale, a far tagliare alcune scene particolarmente denigratorie. “Ma non ho assolutamente fatto causa a nessuno, mi sono solo consultato con la mia avvocata prima del terzo dei quattro giorni di registrazione, quando avevo già capito come andavano le cose”, ha poi chiarito a Padova Oggi. “Ma questo non vuol dire che ho fatto denuncia. Non è assolutamente vero e non ho intenzione di farla”. 4 Ristoranti resta comunque “un’esperienza che non rifarei”: “Io sono un imprenditore, per questo sono rimasto. Se fosse stato che gareggiavo per vincere mi ritiravo una volta capito l’andazzo, ma il mio obiettivo era assolutamente un altro: fare vedere come lavoriamo. Mi dispiace perché chi non ci conosce ha invece avuto una immagine travisata del locale. Quelli che ci conoscono sanno e anzi in questi giorni molti sono passati a darci sostegno”.

Alessandro Borghese, 4 Ristoranti replica alle critiche

Fabrizio Ievolella, ad di DryMedia, la società che produce 4 Ristoranti (spesso inserito nelle liste di qualità dei programmi migliori della tv italiana), ha replicato così alle parole di Bovolato: “Siamo giunti alla 5^ edizione di 4 Ristoranti il cui successo è dovuto anche al fatto che, nella realizzazione di ciascuna puntata, a tutti i ristoratori protagonisti è lasciata la totale libertà di esprimersi e di far emergere la propria personalità e professionalità come meglio essi ritengano e di formulare liberamente i propri giudizi”.

“Se i giudizi degli altri partecipanti e l’esito della puntata hanno urtato la sensibilità del Signor Daniele Bovolato ne siamo dispiaciuti, ma fa parte del gioco, e respingiamo categoricamente il fatto che il signor Bovolato ci avrebbe indotto a tagliare alcune scene considerate da lui inopportune a seguito di un incontro con il suo legale. Oltre 200 ristoratori prima del Signor Bovolato si sono sottoposti al giudizio dei colleghi e anche chi è arrivato ultimo nella classifica di ciascuna puntata ne ha preso atto per trovare spunti di miglioramento e ha continuato la propria attività spesso traendo vantaggio della notevole visibilità acquisita. DryMedia, in qualità di produttore del programma, si riserva pertanto sin d’ora ogni azione a tutela propria e del programma”.