L’estate sta per finire ma c’è ancora tempo per godersi quella malinconia romantica dei palinsesti che, in assenza di nuovi titoli, ripropongono vecchi classici e pellicole evergreen: per meglio accompagnare questo ‘tuffo nel passato’ ti proponiamo una lista delle 5 cose che non sapevi su Notting Hill, in onda su Rete 4 durante la prima serata di lunedì 28 agosto.

5 cose che non sapevi su Notting Hill: le curiosità sul celebre film con Julia Roberts e Hugh Grant

La celebre pellicola scritta da Richard Curtis (lo stesso di ‘Quattro Matrimoni e un funerale) risale al 1999 e racconta, come tutti sanno, della storia d’amore tra una star del cinema e un modesto libraio inglese, una relazione non priva di colpi di scena e momenti di tenerezza che hanno fatto innamorare generazioni su generazioni. Non tutto, però, è così ‘dolce’ come sembra:

La ‘chimica’ tra i due protagonisti: pare che sul set ci siano stati problemi fin da subito tra i due personaggi principali. Innanzittutto a causa della voce di Julia Roberts, di cui Hugh Grant si lamentava di continuo, insistendo sul fatto che era troppo più bassa rispetto alla sua. Successivamente, riguardo le scene d’amore, l’attore inglese ha descritto l’esperienza di baciare l’attrice come strana e problemativa, a causa della ‘sua bocca troppo larga’. La Roberts lo ha perdonato solo dopo qualche anno. La porticina dell’appartamento del protagonista era la vera (ex) abitazione dello sceneggiatore Richard Curtis: dopo l’uscita del film, tuttavia, il nuovo proprietario ha dovuto dipingerla di nero, a causa delle frotte di turiste che affollavano l’uscio. Dopo molti anni, tuttavia, la porta (in Via Portobello Road) è stata ridipinta di blu ed è tutt’ora visitabile dall’esterno. Il personaggio di ‘Anna Scott’, la protagonista, non era stato scritto appositamente pensando a Julia Roberts, piuttosto ispirandosi a Audrey Hepburn e Grace Kelly

Da dove è venuta davvero l’idea e cosa ne pensava Julia Roberts all’inizio La quarta delle 5 cose che non sapevi su Notting Hill riguarda l’ideazione della trama: “Durante le notti in cui non riuscivo a dormire – racconta Curtis – “mi ritrovavo spesso a pensare a come sarebbe stato se mi fossi presentato a casa dei miei amici di sempre, dai quali vado a cena una volta alla settimana, con una delle persone più famose del momento, tipo Madonna. È partito tutto da quello spunto...” A questo proposito: pare che la sinossi della trama, in sé, non aveva particolarmente impressionato la protagonista. Dopo averla letta non si sentiva molto convinta di accettare il ruolo, ma poi il copione è arrivato e lo svolgersi della vicenda, tra sviluppo dei personaggi e imprevisti di trama, l’ha colpita al punto da esclamare “Wow, ma è fantastico!”. Il resto è storia. E musica…