Il commovente abbraccio di Gerry Scotti a Fabrizio Frizzi è stato uno dei momenti più emozionanti dell’ultima puntata di Matrix. Ospite del talk di Canale 5, il presentatore ha mandato un toccante augurio di pronta guarigione al collega. Frizzi è assente dagli schermi dalla fine di ottobre a causa dell’ischemia che lo ha colpito durante le registrazioni di L’Eredità.

Nei giorni che seguono la pubblicazione delle prime foto di Fabrizio Frizzi dopo la malattia, Scotti ha voluto abbracciare virtualmente il suo “rivale” della fascia preserale.

Una carriera parallela, i due si erano già ritrovati insieme in un divertente quiz a scopo benefico nell’ambito dell’iniziativa #Charityviral. Allora si trattava di un progetto di comunicazione che prevedeva la diffusione in rete di video virali a scopo solidale. In quel caso, Gerry e Fabrizio avevano invitato il pubblico a effettuare una donazione in favore della Unitalsi, l’associazione che organizza pellegrinaggi, offre servizi gratuiti ai cittadini disabili e alle famiglie che hanno figli in ospedale.

Ora è stato Scotti a sostenere Frizzi in un periodo particolarmente delicato. Il conduttore di The Wall aveva già lanciato un messaggio commovente per l’amico e collega. Il post di Gerry Scotti per Fabrizio Frizzi aveva raccolto migliaia di like e condivisioni sui social.

L’abbraccio di Gerry Scotti a Fabrizio Frizzi

Intervistato da Piero Chiambretti durante l’ultima puntata dell’edizione autunnale di Matrix, lo “zio Gerry” ci ha tenuto a salutare personalmente Fabrizio.

“Spero di averlo presto di nuovo contro di me tutte le sere e che mi batta tutte le sere con il suo programma”, ha detto. “Sono stato tra i primi a scrivergli e tra i primi su Instagram a pubblicare una bella foto che ci siamo fatti per strada io e lui. Fabrizio è una persona che stimo profondamente per il suo stile e per come è nella sua vita privata, che poi è quello che traspare in televisione”.