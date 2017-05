2 CONDIVISI Condividi Tweet

Dai reality show al carcere: Abby Lee Miller condannata a un anno di prigione per bancarotta fraudolenta e riciclaggio di denaro. La maestra di danza, volto noto della tv americana, è stata coinvolta in una truffa aggravata per la quale era già stata dichiarata colpevole un anno fa. Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza definitiva della corte federale di Pittsburgh.

Miller ha ottenuto grande successo con il reality Mamme sull’orlo di una crisi da ballo (Dance Moms in originale), nel quale tra lacrime e sorrisi allena sei talenti della danza. Nel programma, trasmesso negli Usa da Lifetime e in Italia da TV8, l’insegnante si ritrova a dover fronteggiare le temibili e agguerrite mamme e a fare delle bambine delle grandi ballerine.

Abby Lee Miller condannata a un anno: ecco perché

Abby Lee sarà costretta a passare il testimone a Cheryl Burke per l’ottava stagione della trasmissione. La star del reality dovrà infatti scontare un anno di carcere, pagare 40mila dollari di multa e le spese processuali per aver tentato di truffare i suoi creditori, nascondendo 775mila dollari dei suoi guadagni in alcuni conti bancari segreti mentre la sua compagnia di danza aveva presentato istanza di fallimento. Inoltre, dovrà restituire i 120mila dollari che aveva introdotto negli Stati Uniti dall’Australia senza denunciarli.