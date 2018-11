0 CONDIVISI Condividi Tweet

Poco dopo la messa in onda della puntata degli inediti, il web ha cominciato a vociferare su una possibile accusa di plagio a X Factor: si tratta del pezzo ‘Cherofobia’, scritto e cantato dall’emozionante e giovanissima Martina Attili, concorrente della sezione Under Donne. Giudicate anche voi la presunta somiglianza:

Accusa di plagio a X Factor: “L’ha copiata da Ultimo”

Sono stati alcuni fan a sollevare il dubbio che la struggente canzone della Attili sia troppo simile a “Cascare nei tuoi occhi” di Ultimo, una delle rivelazioni di Sanremo Giovani 2018. E così, mentre le amare dichiarazioni di Asia Argento contro Lodo Guenzi catalizzano l’attenzione sul team delle band (a proposito, pare che lei e Fabrizio Corona abbiano finto la loro relazione), la sezione femminile rimane col fiato sospeso ad attendere il verdetto sull’inedito.

Eccovi le due canzoni di seguito:

Ecco da dove viene l’accusa di plagio a X Factor: c’è solo un piccolo pezzo che potrebbe essere simile tra Cherofobia e la canzone di Ultimo. C’è un dato, però, che cambia tutto e rende assolutamente infondata la polemica: il singolo del cantante è stato pubblicato nel 2018, mentre ci sono video-reperti che mostrano che Martina si esibiva già con il suo inedito nel 2017. La giovane cantante è salva, insomma! Qui di seguito il testo di Cherofobia, se anche voi tra i fan di questo nuovo talento autoriale:

Come te la spiego la paura di essere felici

quando non l’hanno capita nemmeno i miei amici?

Mi dicono di stare calma, quando serve

mi portano del latte caldo e delle coperte

ed è proprio quando stanno a parlare che vorrei gridare

“Grazie a tutti,

ora potete andare”,

ma resto qui

a guardare un film

Questa è la mia cherofobia.

No, non è negatività,

questa è la mia cherofobia.

Fa paura la felicità

Questa è la mia cherofobia,

ma tu resta

Come lo spiego quando nessuno ti capisce,

quando niente ti ferisce,

l’indifferenza più totale verso la forma astrale del male

abbiamo stretto un rapporto speciale

e provo a raccontarlo in ogni canzone,

ma la gente pensa sempre “Parli di altre persone.

Ma come tu così carina con la faccia da bambina,

con la voce da piccina”

E cerco ogni forma di dolore

mischiata al sangue col sudore

e sento il respiro che manca e sento l’ansia che avanza.

Fatemi uscire da questa benedetta stanza

Questa è la mia cherofobia.

No, non è negatività,

questa è la mia cherofobia.

Fa paura la felicità

Questa è la mia cherofobia,

ma tu resta.”