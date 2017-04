5 CONDIVISI Condividi Tweet

Risuonano ancora nell’aria le drammatiche accuse della sua compagna Ottavia Pojaghi Bettoni, dopo il plateale momento di ‘furia’ del celebre cantautore: ora però Cristiano De Andrè ha spiegato cos’è successo veramente quella sera, provando ancora una volta a smantellare l’immagine di un uomo violento e irrispettoso verso le donne.

Dopo il plateale litigio e le frasi offensive arriva la spiegazione del cantante

‘Odio le donne, dovete morire tutte’, avrebbe gridato il figlio di Faber (sul quale presto vedremo un allettante biopic con Luca Marinelli) a Santa Teresa di Gallura, mentre era in atto un animato litigio con la sua metà. Era la sera del 31 marzo e, dopo qualche bicchiere di troppo, i toni sarebbero degenerati al punto da far finire la donna in ospedale.

Il giorno dopo l’episodio in questione è stata la stessa Pojaghi Bettoni a sottolineare come non c’entrasse il compagno con il suo incidente, ma che si trattava di una semplice caduta accidentale: “Vorrei comunicare a chiunque abbia a cuore la vicenda che sto bene. Non sono stata picchiata. A seguito di una lite, la quale coinvolgeva altre persone, nel tentativo di calmare Cristiano, mi sono avvicinata a lui e sono stata respinta. La rovinosa caduta che ne è seguita non è stata un’aggressione volontaria ma un cieco gesto di rabbia. Naturalmente per le prassi di pronto soccorso, data la caduta e i rischi che talvolta ne conseguono, ne è derivato un ricovero ospedaliero“.

Le parole con cui Cristiano De Andrè ha spiegato cos’è successo quella sera con la compagna

A questa precisazione si è unito un messaggio ufficiale in cui Cristiano De Andrè ha spiegato cos’è successo, fornendo la sua versione dei fatti anche sulla dichiarazione contro il popolo femminile: “Mi scuso pubblicamente con i titolari del bar Centrale di Santa Teresa di Gallura, amici miei da più di 30 anni e con tutte le persone presenti e coinvolte nel tafferuglio di venerdì sera 31 marzo nel suddetto bar. Ho sbagliato a reagire come ho fatto, a causa di qualche bicchiere di troppo, che però non rientra più nelle mie consuetudini. Non ce l’ho con nessuno, ne con le donne di Santa Teresa, ne tantomeno con le donne in generale. Vi chiedo scusa se vi ho mancato di rispetto, non era assolutamente mia intenzione farlo e me ne vergogno per questo.”

Il cantante passa poi alle scuse personali: “La mia compagna Ottavia che si è trovata coinvolta senza che io avessi nessuna intenzione di crearle danno. Per il resto esiste un post che lei ha scritto in proposito. Non ricordo bene nel frastuono del momento quali siano state le offese recatevi. Spero possiate accettare le mie scuse, io amo Santa Teresa e la Sardegna in generale, ho sempre avuto un buon rapporto di stima e affetto con voi abitanti. Vengo in Sardegna da 50 anni e sento di appartenere a questa terra quanto voi, anche se sono nato a Genova. Mi auguro di poter stringere la mano a chi era presente quella sera e di chiudere in pace questo increscioso episodio. Un caro saluto! Cristiano.”