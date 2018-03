2.8k CONDIVISI Condividi Tweet

L’addio di Lamberto Sposini a Frizzi nelle ore successive alla sua tragica scomparsa è stato uno dei più commoventi e sinceri. Il giornalista ed ex conduttore di La vita in diretta ha passato un calvario simile a quello dell’amico Fabrizio, colpito il 23 ottobre scorso da un’ischemia durante la registrazione dell’Eredità. Era il 2011 quando il presentatore, durante le registrazioni del programma pomeridiano di Rai 1 che guidava dal 2008, fu vittima di un’emorragia cerebrale che lo costrinse a lasciare la trasmissione. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, Sposini ha definitivamente lasciato il mondo della televisione e si è dovuto ritirare a vita privata.

L’addio di Lamberto Sposini a Frizzi

Per una curiosa coincidenza, all’epoca dell’emorragia Lamberto aveva 59 anni, la stessa età che aveva Fabrizio. I suoi 60 anni, infatti, li aveva compiuti appena il 5 febbraio scorso. Sulla sua pagina Instagram, Sposini ha voluto omaggiare quell’amico prezioso, quel volto sorridente e gentile che entrava ogni sera con grazia e garbo nelle case degli italiani. “Ciao, amico mio. Grazie per esserci stato. Anche nei giorni bui”, ha scritto Lamberto. Una solidarietà che i due amici e colleghi avevano espresso di recente con sincera emozione anche per Nadia Toffa, all’indomani del malore che aveva colpito la conduttrice delle Iene.

Lamberto Sposini oggi, in ricordo di Fabrizio

Sposini oggi vive a San Felice, piccolo centro alle porte di Milano, e si dedica completamente alla figlia Matilde. Non ha perso le abitudini di sempre: il buon cibo, il tifo per la Juventus e soprattutto i film. Ha 66 anni e ha perso l’uso della parola, ma comunica con il mondo esterno attraverso l’espressività degli occhi e dello sguardo, senza perdere mai la voglia di vivere. È circondato dalla famiglia e dagli amici veri, quelli che dopo quanto accaduto non l’hanno mai abbandonato. Proprio come Fabrizio.