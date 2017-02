0 CONDIVISI Condividi Tweet

Adele omaggia George Michael ai Grammy 2017 e commuove il pubblico, ma non solo. La pop star inglese, autentica mattatrice della cerimonia di premiazione con cinque statuette vinte (tra cui quelle per miglior album con “25” e miglior canzone con “Hello”), ha deciso di rendere un tributo al cantante, scomparso lo scorso 25 dicembre a 53 anni. L’emozione, però, le ha giocato ancora una volta un brutto scherzo.

Se l’anno scorso aveva fatto una performance imperfetta a causa di un problema col microfono, quest’anno è stata costretta a fermarsi a poche note dall’inizio della canzone. Adele aveva scelto “Fastlove”, secondo singolo dell’album Older del 1996, per il suo ricordo dedicato a George Michael. Ma appena ha intonato il brano, ha preso una stecca e, visibilmente emozionata, è stata costretta a ricominciare.

Adele omaggia George Michael: il video

“Scusate, non posso fare come l’anno scorso. Scusate se sto sudando. George Michael significava davvero molto per me”, ha detto subito dopo la pausa. “Ma non posso fermarmi, per rispetto nei confronti di George. Ricominciamo”, ha poi ribadito incassando il supporto dei musicisti dell’orchestra. A fine esibizione, le lacrime sono scese copiose sul suo volto, come su quelli del pubblico in sala che le ha concesso una meritata standing ovation.