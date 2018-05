1 CONDIVISI Condividi Tweet

Adele Pandolfi torna a Un posto al sole diciotto anni dopo. L’attrice è stata nel cast della soap di Rai 3 per quasi mille puntate. La decisione degli autori di uccidere Rita, il suo personaggio, per mano di un malvivente fu un vero shock. Cancellata senza il suo consenso, obbligata dall’allora capo-sceneggiatore Wayne Doyle a farsi da parte in nome dell’audience, ora Adele si prende la sua rivincita. Lo farà nella puntata numero 5000 di Upas che, per l’occasione, realizza un episodio speciale di 50 minuti in onda venerdì 11 maggio su Rai 3. Raffaele potrà finalmente riabbracciare il suo primo amore, la donna che prima di Ornella gli aveva fatto girare la testa.

Adele Pandolfi torna a Un posto al sole

Pandolfi, 59 anni il prossimo dicembre, ha raccontato a Vanity Fair che tornare sul set “è stato come se fosse passato solo un giorno. Sono stata accolta benissimo, coccolata dai colleghi più giovani che mi sono venuti a salutare ma, soprattutto, è stato bello riabbracciare i vecchi amici. Con Patrizio abbiamo ritrovato subito la stessa intesa, la stessa complicità e la stessa voglia di divertirci di diciotto anni fa”.

Dopo il ritorno di Francesco Vitiello, il suo sarà ancora più sorprendente. “Ancora oggi, dopo diciotto anni, mi fermano per strada perché mi riconoscono. È successo addirittura mentre passeggiavo per New York. È ovvio che Rita sia entrata nel cuore della gente e questo non può che farmi piacere”. D’altronde anche all’epoca della sua uscita dal cast i suoi colleghi “erano dispiaciuti, ma non hanno preso una posizione. È giusto, il nostro è un mestiere precario”.

Adele Pandolfi oggi: non più morta di soap

L’attrice ha raccontato i dietro le quinte di quell’esperienza in un libro, Morta di soap, edito da Tullio Pironti. Fosse stato per lei, non avrebbe fatto morire Rita così: “Il mio personaggio funzionava, tutt’oggi ancora non me lo spiego. Potevano farmi uscire in un altro modo giusto per rimescolare un po’ le carte e poi farmi tornare come è successo con altri colleghi. Lo trovo ingiusto, perché farmi addirittura morire?”.

Adele, tuttavia, non ha mai fatto un dramma di ciò che le è capitato: “Sono una persona positiva, solida, che non ha mai messo il lavoro prima di ogni cosa. Non sono facile agli scoramenti, alle lacrime, mi rimbocco le maniche e vado avanti e così ho fatto. Certo, all’inizio economicamente è stato un po’ difficile, avevo comprato casa, c’era un mutuo da pagare, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.