Adriana Volpe esalta Massimiliano Ossini, il suo prossimo partner di Mezzogiorno in Famiglia. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2017-2018, la conduttrice ha elogiato il collega, classe 1978. Senza farsi mancare una stoccata all’ormai onnipresente Magalli.

A partire da settembre, infatti, la showgirl sarà al timone del contenitore mattutino del sabato di Rai 2. Una scelta che ha fatto discutere: Manila Nazzaro licenziata, Volpe promossa. Con l’ex Miss Italia che si è lamentata pubblicamente via Twitter per essere stata “spodestata”.

Se I Fatti Vostri cambia tutto – stile, toni e conduttori, Magalli a parte – chi resta (seppure ricollocata) è proprio Adriana. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha espresso tutta la sua emozione per questa nuova avventura. “Sono felicissima perché volto pagina e guardo avanti”, ha detto. “Scrivo un nuovo capitolo anche perché inizia una nuova avventura con un conduttore che stimo tantissimo. Siamo amici da tanti anni”.

Volpe è reduce da una lunga e tribolata convivenza con Giancarlo Magalli. Dopo otto stagione a Piazza Italia, trasloca nel weekend di Rai 2 con rinnovato entusiasmo. Al suo fianco Ossini, già preparato al carrozzone di giochi, canti e balli della trasmissione.

“È una persona perbene, è un conduttore bravo, dinamico e generoso. Sono felicissima. Poi è bello come il sole!”. Ma in fondo le mancherà Magalli? “Non credo. Chissà se sentirà lui la mia mancanza. Che sia croce e delizia?”. Intanto, chi non l’ha presa proprio bene è Manila Nazzaro.

“In questo momento, nonostante un anno lavorativo bellissimo, non sono stata ricollocata e un’altra persona ha preso il mio posto”, ha dichiarato a Oggi. “Sono fiduciosa e voglio sperare che dipenda solo dal fatto che è appena stato nominato il nuovo direttore generale. Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe. Io da donna mi sono schierata subito dalla sua parte quando è stata ‘maltrattata’ da Giancarlo Magalli. Non deve mai passare il messaggio che una donna lavora grazie ad aiuti e favori maschili. Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in Famiglia, se lo merita. È una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io”.