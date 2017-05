78 CONDIVISI Condividi Tweet

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, una lite infinita che alla conduttrice potrebbe costare molto cara. La showgirl ha infatti paura che il suo futuro professionale sia a rischio dopo la diatriba che ha avuto con il compagno di studio dei Fatti vostri. Intervistata da Libero, non ha fatto mistero di temere il peggio perché la Rai non si è ancora pronunciata su un eventuale rinnovo del suo contratto.

“Il mio contratto scade il 26 maggio e spero che, dopo 20 anni di lavoro, la Rai me lo rinnovi”, ha rivelato Volpe. “Dopo quanto accaduto, non vorrei essere messa da parte”, ha aggiunto, facendo riferimento all’ormai celebre litigata con Magalli, inscenata in diretta tv e proseguita prima sui social, poi in una contro-intervista a Le Iene con tanto di ricorso alle vie legali. “Credetemi, se non dovessi essere riconfermata, sarebbe una ferita al cuore”, ha dichiarato. La conduttrice è al timone del contenitore mattutino di Rai 2 da otto anni: la sua prima edizione risale infatti al 2009.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, guai dopo la lite

“Non vorrei passare io come un ‘personaggio scomodo’ solo perché ho deciso di difendere il mio ruolo di donna e conduttrice”, ha spiegato. In merito all’eventuale riconferma di Magalli, ha risposto così: “Non sarebbe un problema per me. Forse lo sono io per lui. Le conduttrici che sono state al suo fianco non sono mai ‘durate’ tanto, io sono la più longeva”. Se Mediaset o La7 puntasse su di lei? “Non lo so. Non nascondiamoci dietro un dito, anche il valore economico dell’eventuale mancato rinnovo del contratto con la Rai mi peserebbe”. In attesa di un segnale da Viale Mazzini, Volpe si dedica ad una serie di iniziative contro la violenza sulle donne, come l’evento Denim Day realizzato da Di.Re Donne in Rete contro la violenza e Peace Over Violence.

Evento Denim day in collaborazione con the Circle Italia Onlus a favore di Di.Re Donne in Rete contro la violenza e Peace Over Violence insieme a Paul Marciano #controlaviolenzasulledonne Un post condiviso da adriana volpe (@adrianavolpereal) in data: 4 Mag 2017 alle ore 10:59 PDT