Più che aria di cambiamento sulla Rai sembra spirare un vero e proprio tornado, una mina vagante – come piacerebbe a Ozpetek – che sta facendo saltare moltissimi nomi famosi del piccolo schermo: non fa eccezione la conferma di Adriana Volpe licenziata da ‘Affari Vostri’. Insieme a lei, va via anche Marcello Cirillo.

Adriana Volpe licenziata, ecco cos’è successo

La conduttrice sembrava già pronta al peggio: “Il mio contratto scade il 26 maggio e spero che, dopo 20 anni di lavoro, la Rai me lo rinnovi”, aveva dichiarato qualche giorno fa.

Purtroppo, però, da quando sono andati in onda i battibecchi tra Adriana Volpe e Magalli, per lei è stato un cammino tutto in picchiata. Da quanto si leggeva, lei non augurava assolutamente al co-conduttore, che in passato ha criticato apertamente per via di offese a sfondo sess1sta, di essere mandato via: “Non sarebbe un problema per me. Forse lo sono io per lui. Le conduttrici che sono state al suo fianco non sono mai ‘durate’ tanto, io sono la più longeva”.

La batosta alla Volpe e Marcello Cirillo: “Magalli non ha mosso un dito per noi”

Purtroppo, però, l’annuncio dello stesso Magalli ai microfoni i Radio M20 ha confermato Adriana Volpe licenziata, fuori dallo show: “La Volpe forse la vedrete – ha annunciato lo storico conduttore de I Fatti Vostri ai microfoni della radio – ma non al mio fianco. Per ora io sono confermato ai ‘Fatti vostri’. Stiamo cercando di cambiare questo programma. Se migrerà al sabato? Non lo so, basta che migri!“.

Anche Marcello Cirillo è stato mandato via. In un’intervista di Androkonos: “Giancarlo non ha speso una parola per chi come me ha perso il lavoro. Io lo so perché l’ho perso, ma non lo dirò neanche sotto tortura. Ègiusto che le cose finiscano, largo ai giovani. Ecco perché rimane Magalli“.