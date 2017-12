0 CONDIVISI Condividi Tweet

Adriana Volpe passa a Mediaset dopo oltre vent’anni in Rai? L’indiscrezione arriva dal settimanale Spy, che ha pubblicato alcune foto che ritraggono la conduttrice a Cologno Monzese, quartier generale del Biscione.

La sua “giustificazione” ha lasciato qualche dubbio sul suo futuro professionale. “È ancora troppo presto per parlarne. Posso solo dire che non si tratta di una questione personale, ma di una bella notizia lavorativa”, ha dichiarato.

“Mediaset? Probabilmente mi avranno vista lì a fare delle telepromozioni, ultimamente le sto facendo sia per la Rai sia per Mediaset, ma non si registrano a Cologno”, ha poi specificato. Il contratto di Volpe con la Rai “finisce il 3 giugno con l’ultima puntata del programma”, la sua ammissione. “Come tanti artisti, adesso navigo a vista. Step by step”.

Proprio qualche mese fa, Adriana ha rivelato di aver rinunciato al Gf Vip 2017. Sarebbe stata la sua prima esperienza su Canale 5. Nel suo futuro sicuramente non c’è L’Isola dei Famosi, come qualcuno aveva ipotizzato. “Non sono tagliata per fare quell’esperienza”, ha spiegato. “Non mi sono persa un’edizione da telespettatrice, ma conosco i miei limiti: non potrei resistere. Già sono magra come un chiodo, cosa resterebbe di me se andassi all’Isola? Anzi, dovrei pure metter su qualche chiletto, ma ho il metabolismo veloce. Senza il cibo darei i numeri. E poi ho ancora la bambina piccola. Semmai, spero di volare verso altri lidi”.

Volpe, sposata con l’imprenditore svizzero Roberto Parli, è mamma di Gisele, nata nel 2011. A conferma di questa ipotetica e clamorosa svolta lavorativa, proprio nei giorni scorsi la presentatrice di Mezzogiorno in famiglia (il sabato e la domenica su Rai 2) aveva postato alcune immagini su Instagram che facevano riferimento ad “una bella notizia”. Sarà proprio il passaggio alla concorrenza? Sui social sono in molti a pensare che potrebbe essere la sostituta perfetta di Federica Panicucci a Mattino 5.

Evviva una buona notizia che ti cambia la giornata 😉#sorridi #thinkpositive Un post condiviso da adriana volpe (@adrianavolpereal) in data: 28 Nov 2017 alle ore 01:41 PST