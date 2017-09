1 CONDIVISI Condividi Tweet

Adriana Volpe spiega perché Magalli non la voleva a I fatti vostri. Ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro al programma di Rai Radio1, Un giorno da pecora, la showgirl è tornata a parlare della lunga e tribolata convivenza con il conduttore.

La loro litigata in diretta tv è ormai celebre, proseguita prima sui social, poi in una contro-intervista a Le Iene con tanto di ricorso alle vie legali. Dopo otto stagioni a Piazza Italia, Volpe è traslocata nel weekend di Rai 2 con rinnovato entusiasmo. Senza farsi sfuggire parole al miele per Massimiliano Ossini, il suo partner di Mezzogiorno in Famiglia.

Perché Magalli ce l’aveva con lei? “Non lo so, forse perché facevo troppo in quella trasmissione?”, ha rivelato la conduttrice. “Mi spiace, ma ricordo ancora le sue parole in un’intervista, rilasciata a gennaio 2017, in cui diceva, tra l’altro, che in tv le donne spesso lavorano non tanto perché brave ma perché belle ed un po’ raccomandate. Una frase così è generica, si riferisce anche ad altre donne”.

Il suo ex collega, però, la pensa diversamente. Magalli ha sempre rifiutato l’etichetta di misogino. “Ho lavorato con tutte”, aveva ricordato. “Ho avuto problemi solo con Adriana Volpe e Heather Parisi. E con una grossa differenza: Heather è una rompipalle clamorosa, ma quando lavora una professionista assoluta”.

Da allora, c’è un contenzioso legale aperto tra i due. “Certo che l’ho querelato”, ha precisato Adriana. “Ora la giustizia farà il suo corso, ma vorrei guardare avanti, siamo due professionisti. Se siamo rimasti amici? Anche no…”.

Il suo posto a I fatti vostri è stato preso da Laura Forgia, modella e attrice passata ad un ruolo da valletta parlante vecchio stampo. “L’ho vista, ma ormai il programma è condotto esclusivamente da Giancarlo”, ha detto Volpe. “Come hanno detto in un’intervista, Laura Forgia non avrà rubriche ed interverrà quando deciderà Magalli”. Ma il suo ex compagno di lavoro non ha solo aspetti negativi. “Le sue qualità positive? È un grande autore e ha la battuta caustica pronta, che è un valore aggiunto”.