Adrian, il cartone animato di Adriano Celentano, è uno dei grandi misteri della prossima stagione televisiva. In attesa dell’ufficialità dei palinsesti Mediaset (la presentazione il 4 luglio), il cartoon del Molleggiato è diventato un autentico caso. L’opera ha avuto infatti una gestazione lunghissima: la prima riunione tra il cantante e i vertici di Cologno Monzese risale addirittura a 20 anni fa. Dopo essere passato senza successo a Sky, il progetto è tornato a Mediaset, che lo annuncia da almeno tre anni senza mai trasmetterlo. Le ultime dichiarazioni di Claudia Mori, tuttavia, fanno ben sperare.

Adriano Celentano cartone animato Adrian è un caso

“Posso finalmente dire con grande orgoglio che la serie di animazione Adrian è terminata ed è pronta per la messa in onda su Canale 5”, ha detto la moglie di Celentano al Messaggero. Le 26 puntate da 25 minuti sono quindi pronte, ma c’è chi insinua che la programmazione sia sospesa e continuamente posticipata per i contenuti dello show. Adriano Celentano è infatti protagonista in versione no global che lotta contro le ingiustizie e il malessere sociale, molto in linea con il tanto odiato (in casa Berlusconi) Movimento 5 Stelle.

“Sarà un cartoon realistico dei problemi che ci sono oggi. Secondo il mio stile, certo”, aveva commentato Celentano al quotidiano ligure Il Secolo XIX. Tanti e prestigiosi gli artisti coinvolti nel progetto: Milo Manara ai disegni, Nicola Piovani alle musiche, Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013) e Alessandro Baricco ai testi.

Celentano: cartoon in attesa perenne

Un altro problema è che Adrian per poter andare in onda in prima serata su Canale 5, vista la complessità del progetto e la spesa, avrebbe bisogno di una cornice che lo renda più accessibile al pubblico generalista. Il narratore dovrebbe essere lo stesso Celentano in carne e ossa, ma si era anche parlato di Bonolis per questo ruolo. Tuttavia, nulla di concreto si è materializzato. Il trailer promette bene, come è possibile vedere. Bisognerà attendere il 4 luglio per capire se Adrian vedrà finalmente la luce dello schermo in autunno.