Mentre la magica performance di Sherol strega il pubblico di X Factor, viene fuori una forte presa di posizione dal mondo della musica: Adriano Celentano difende Asia Argento e rivela alcuni ‘meccanismi di scena’ che, secondo lui, puzzano d’ipocrisia.

Ecco come Adriano Celentano difende Asia Argento

Il cantante di ‘Una carezza in un pugno’ ha voluto scrivere una lettera alle agenzie rivolgendosi direttamente alla produzione del celebre talent show: “Peccato. Perché X Factor è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi riferisco ai giudici: Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento, naturalmente senza nulla togliere al nuovo arrivato (ancora presto per dire). Quindi “PECCATO”“, Il nuovo arrivato, come molti sanno, è Lodo Guenzi, il cantante de Lo Stato Sociale.

Una scelta che il Molleggiato non sembra approvare, principalmente perché vede nel trattamento riservato all’ex dolce metà di Morgan una profonda ingiustizia radicata nel sistema. Ecco, infatti, che Adriano Celentano difende Asia Argento con queste parole:

Le parole del cantante de “L’emozione non ha voce” criticano duramente tutti quelli che hanno preso la decisione di escludere Asia dalla giuria di X Factor



“Perché con un programma così, uno si immagina che anche i padroni siano all’altezza di ciò che producono, e invece no. Improvvisamente scopriamo che alle spalle della bella “X” si nasconde un MOSTRO dal falso moralismo pronto a condannare e a eliminare in nome della sua traboccante ipocrisia. Per cui senza minimamente riflettere, si crede alle menzogne spudorate di quel (…) americano” – e qui il cantante utilizza un’espressione ‘offensiva’ per definire Weinstein -“che l’ha ricattata: Asia? Fuori. Decretano gli ipocriti“.

