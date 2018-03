1 CONDIVISI Condividi Tweet

Affari tuoi si prepara ad un clamoroso ritorno in tv. Secondo Dagospia, i vertici della Rai avrebbero deciso di riportare in onda dal 2019 il celebre e contestato gioco dei pacchi. Ma non solo. Viale Mazzini vorrebbe ancora Flavio Insinna al timone del programma, che ha condotto dal 2006 al 2008 e poi dal 2013 al 2017, l’ultimo anno in video. Le novità della stagione 2016/2017, infatti, non impedirono un brusco calo di ascolti, tanto che Rai 1 ne decise la chiusura anticipata. Da allora, il quiz è stato definitivamente cancellato e sostituito nell’access prime time da Soliti Ignoti – Il ritorno, condotto da Amadeus e targato anch’esso Endemol.

Affari tuoi 2018-2019: pronto un clamoroso ritorno?

Il nodo cruciale della cancellazione furono i servizi di Striscia la Notizia con i fuorionda di Insinna. Nei video mandati in onda dal tg satirico di Canale 5, si vedeva un Insinna inedito, decisamente violento, tutto ingiurie e parolacce. Un perfezionista così ossessionato dal programma da arrivare a picchi inauditi di aggressività. Nelle registrazioni audio l’attore romano dava in escandescenze contro una concorrente e gli autori di Rai 1, colpevoli di non scegliere le persone più simpatiche da mandare in onda. Ora, secondo le indiscrezioni raccolte dal sito di Roberto D’Agostino, Affari tuoi e il suo presentatore potrebbero avere una seconda chance.

Affari tuoi: gioco che perde non si cambia

Dal marzo 2019, dice Dagospia, la trasmissione ritornerà in tv. L’elemento clamoroso è che a guidarla sarà ancora il tanto discusso Insinna. Il quale, dopo le scuse “senza se e senza inutili ma”, aveva detto: “Come la vivo? Affari tuoi è un programma che mi ha dato tantissimo, mi ha cambiato la vita. Chiude, ma secondo me tornerà. Non con me. Mi viene da dire grazie: ora posso tornare alla fiction, che in questi anni ho sacrificato”.