1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo che Chiara Ferragni ha partorito ed è nato il piccolo Leone, la coppia di celebrità ha deciso di trasferirsi per un po’ di tempo a Los Angeles (la scelta è partita già dall’esigenza di farlo nascere in America, così da fargli avere la doppia cittadinanza): per questo motivo sul sito di Idealista potete trovare in affitto la casa di Fedez e della blogger, il super attico di CityLife a Milano. Prima di sapere il prezzo mensile, guardiamo alcune foto…

In affitto la casa di Fedez e Chiara Ferragni: le foto dell’attico sono da urlo

Pubblicati sul celebre sito immobiliare, gli scatti mostrano uno spazio di 270 mq ed un appartamento sviluppato su due piani (il 13esimo e 14esimo). Design all’ultimo grido, vista spettacolare sullo skyline della città lombarda, cucina living open space, zona fitness, terrazzo, balcone, bagni, cabine armadio e, naturalmente, sauna privata e scale con rifiniture di cristallo:

Indubbiamente un immobile extralusso, luminoso e rifinito con estrema classe: il costo al mese di questo attico si aggira intorno ai 9000 euro, più naturalmente le spese condominiali. Questo è il valore immobiliare attribuito dal mercato nel momento di mettere in affitto la casa di Fedez e Chiara Ferragni.

Le critiche ai futuri sposi e neogenitori dopo l’affitto della casa di Milano

La coppia – che in queste ore, come sempre, si ritrova i profili social pieni di critiche e polemiche sulle cifre esose e la scelta di sacrificare un appartamento così lussuoso per una scelta temporanea – continua a godersi la nuova dimensione familiare.

Da quella romantica proposta di matrimonio live durante un concerto, i due non si sono mai più separati: le loro vite sono in continua ascesa e, insieme, si preparano a dare al loro ‘Leoncino’ la migliore delle vite possibili. Come, probabilmente, farebbero tutte i genitori con le loro possibilità economiche…?