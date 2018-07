9 CONDIVISI Condividi Tweet

Continuano gli aggiornamenti su Sanremo 2019: il direttore/presentatore Claudio Baglioni continua ad apportare cambiamenti e rivoluzioni al celebre Festival di Musica Italiana. Sappiamo che al suo fianco ha richiesto la presenza di un attore italiano – Giorgio Pasotti, e che a quanto pare eliminerà la categoria giovani.

Aggiornamenti su Sanremo 2019: cosa cambierà nella nuova edizione

Dopo le prime segnalazioni, arriva TV Sorrisi e Canzoni ad arricchire di particolari la nuova edizioni.Su tutti, una variazione che stupirà il pubblico, soprattutto i più tradizionali: per la prima volta da decenni, ci sarà un cambio di data di messa in onda.

Ebbene sì, neanche più la certezza di quella prima settimana di febbraio dell’anno nuovo dedicata alla canzone nostrana: anziché dal 5 al 9, infatti, si vocifera che il Festival verrà trasmesso sulla Rai dal 12 al 16 febbraio, a cavallo con San Valentino. Nessuno degli aggiornamenti su Sanremo 2019, però, lascia intravedere qualche connessione tra la festa degli innamorati e qualche performance (o ospite) speciale. Dobbiamo aspettarci qualche sorpresa a tema?

Non solo direttore e presentatore: Claudio Baglioni avrà ancora un altro ruolo nella nuova edizione del Festival (e chi potrebbe sostituire

Quello che è certo è che, al momento, Baglioni dovrà svolgere un doppio lavoro: oltre al festival tradizionale, infatti, si occuperà anche di quello Giovani, previsto invece per il 20 e 21 dicembre. Nessuna ipotesi certa, invece, per la componente femminile: Michelle Hunziker potrebbe essere sostituita – sempre secondo i rumors – o da Chiara Ferragni o da Laura Pausini.

A proposito della cantautrice, pare che di recente sia stata coinvolta in una dura polemica sul web: avete letto i titoli che recitano “Laura Pausini accusata di fascismo“? Il suo ufficio stampa è stato costretto ad inviare un comunicato stampa per spiegare meglio alcune affermazioni dell’artista, erroneamente scambiate per ‘propaganda politica’. Il suo sfogo sui social era stato duro: “Fate schifo!”