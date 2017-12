89 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica 10 dicembre è andata in onda la puntata de Le Iene in cui è stato mostrato il famoso servizio a cui la presentatrice e inviata stava lavorando prima di finire in ospedale: ma quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Nadia Toffa? Sono i suoi colleghi a lasciar trapelare qualche preziosa informazione…

Aggiornamenti sulle condizioni di Nadia Toffa dopo il malore

In una diretta Facebook di Nicola Savino, Matteo Viviani e Giulio Golia, dopo aver mostrato Milano innevata dalla finestra, viene fatto il nome della loro collega. Poco prima di andare in onda, infatti, Golia annuncia i servizi che gli spettatori andranno a vedere, ed il primo è proprio quello sullo scandalo dei lavoratori e dei sindacati:

Nella video-diretta che anticipava la puntata, i suoi colleghi hanno voluto dare al pubblico degli aggiornamenti sulle condizioni di Nadia Toffa, nonché ringraziare tutti per il sostegno e l’affetto che le stanno dimostrando: “Mandiamo un saluto a quelle persone che ci seguono dagli ospedali – dice Viviani – in particolare in un ospedale qua vicino dove c’è la nostra Nadia Toffa. Come sapete Nadia sta molto meglio, si è quasi completamente ripresa, ovviamente è molto stanca quindi questa puntata se la vedrà dal suo bel lettino d’ospedale.”

Giulio Golia aggiorna il pubblico sulla salute della collega

Giulio Golia, invece, spiega che “Nadia ancora non c’è, sta meglio, presto avremo sue notizie e si farà rivedere!” Insomma, ottime notizie per la 38enne di Brescia, che sul suo profilo Instagram continua a ricevere pubbliche manifestazioni d’affetto (che secondo la Lucarelli dovrebbero sempre essere così ‘rumorose’, in modo da coprire gli sgradevoli messaggi di odio che spesso arrivano alla Iena dagli haters.

Nessun chiarimento esaustivo, tuttavia, sull’origine del malore che l’ha costretta a questo ricovero d’urgenza. Il pubblico continua a fare domande in proposito, in attesa di una dichiarazione ufficiale della diretta interessata e – naturalmente – incrocia le dita per lei.