Le urla, la fuga e tanta paura: la giornalista Francesca Parisella è stata vittima di un’aggressione in diretta a Matrix. Nel corso della puntata in onda mercoledì 3 maggio, l’inviata del programma d’attualità condotto da Nicola Porro su Canale 5 stava mostrando le condizioni in cui alcuni senzatetto trascorrono la notte all’esterno della Stazione Termini di Roma, in via Marsala.

Una crocevia del disagio, dove ogni giorno dormono stranieri che non hanno una casa e una famiglia o italiani che stanno temporaneamente in queste condizioni. “Cosa succede in una stazione centrale in Italia di notte?”, era la domanda posta da Porro in apertura di puntata. Il viaggio di Parisella tra il popolo degli homeless si è però trasformato in un incubo.

Aggressione in diretta a Matrix: il video shock

Improvvisamente, durante la diretta, una persona ha aggredito l’operatore, rompendo la telecamera e interrompendo il collegamento. Il primo a intervenire è stato un tassista che, testimone di quanto stava accadendo, si è fermato e ha fatto salire in macchina giornalista e cameraman. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polfer, che hanno chiesto l’acquisizione delle immagini andate in onda e avrebbero già identificato l’autore dell’aggressione. Parisella, scossa e turbata, ha poi rassicurato Porro e i telespettatori di stare bene, con una telefonata in studio. Al momento sono ignoti i motivi dell’aggressione. Ecco il video pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione.