La loro ‘lunga storia d’amore’, come direbbe Gino Paoli, sembra fare ‘giri immensi’ e poi ritorna, come invece direbbe Antonello Venditti: ma sarà vero che Al Bano ama ancora Romina Power? La confessione arriverà sabato 7 ottobre.

Al Bano ama ancora Romina? La cantante si confessa alle telecamere

In occasione della nuova puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, la cantante – che di recente ha ricordato la figlia Ylenia con una foto commovente – ha parlato nuovamente della coppia più bella del mondo, ammettendo pubblicamente che un amore come il loro non finisce semplicemente.

“Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare!” – dichiara infatti alle telecamere del programma Mediaset – e anch’io lo amo ancora“. Per poi aggiungere: “Se vivi per 30 anni con una persona, come fai a staccare la spina? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell’amore resta sempre“.

La preoccupazione della Power quando il cantante ha dovuto annullare il concerto

Insomma, niente rancori, soprattutto dopo il malessere del cantante pugliese che lo ha costretto in ospedale: “Ci siamo preoccupati molto tutti per la sua salute, ma Al Bano non ascolta, non si ferma mai. Continua anche a prendere l’aereo”. Insomma, se Al Bano ama ancora Romina, o viceversa, lo scopriremo durante la puntata dello show condotto dalla Toffanin.

Al momento ricordiamo un’altra recente intervista della presentatrice di Verissimo in cui il cantante ha ricordato quant’è stata dura la loro rottura per lui: “Ho accettato con grande dolore che Romina se ne andasse. In quel periodo ho mangiato veleno. Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero, ma poi mi sono detto che ero scemo”.

Le ultime dichiarazioni di Al Bano sulla Lecciso

Con la Lecciso, tuttavia, l’equilibrio sembra essere tornato da un po’: “Io e Loredana eravamo arrivati a un passo dal dirci addio, ma onestamente né io né lei abbiamo avuto la forza di separarci. In nome dei nostri figli, e non solo per quello, siamo ancora insieme”.