Al Bano attacca Sanremo e la sua direzione artistica. A pochi mesi dalla 68° edizione del Festival, il cantante di Cellino San Marco si scaglia contro le decisioni di selezione prese dai vertici dell’evento più amato e seguito dagli italiani.

In questa nuova avventura, Claudio Baglioni è direttore artistico accompagnato dalla commissione musicale composta da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley. Sono loro i magnifici sei che hanno selezionato i 20 big in gara a Sanremo 2018. Tutti presenti i nomi storici, da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Ornella Vanoni, tranne Carrisi. Che ora si sfoga così.

“Mi hanno fatto fuori, ma un galantuomo non rivela mai chi c’è dietro”, ha raccontato ai microfoni di Verissimo. “Sì, è vero: ho detto che ho chiuso con Sanremo da perdente. Mi hanno fatto fuori e non dirò mai il motivo. Però, come fa una giuria di qualità a dare zero a una melodia come quella che portavo? C’è qualcosa che non torna, non sono sordi. Ho perso la partita ma ho vinto i campionati”.

La sua esperienza è già stata amata nel 2017. Il brano Di rose e di spine è stato eliminato insieme alle canzoni di Gigi D’Alessio, Ron e Giusy Ferreri. “La verità è che questa eliminazione serviva a fare notizia in un festival dove non succedeva nulla”, aveva detto in quell’occasione.

Al Bano attacca Sanremo (e “salva” Romina)

Sull’ipotesi di partecipare al Festival come ospite, Al Bano ha le idee chiare: “No, niente ospitate, Sanremo lo devi vivere facendo la gara, non come ospite d’onore di una serata. Per quello ci sono tanti programmi. In gara con Romina? No, già fatto”. Proprio sulla ex moglie ha rivelato alcuni particolari: “La nostra storia è nata sul set del film Nel sole. Lei non sapeva chi fossi io e viceversa. All’inizio non mi piaceva, troppo americana, poi vedevo che spariva sempre e lo facevo anch’io perché sono di una timidezza proverbiale”.

“Quando stava da sola, faceva la maglia, scriveva, ma fare la maglia era una cosa tipica del Sud a quei tempi. Gli ultimi tre giorni del film sembravo diventato trasparente per lei, poi ci siamo persi di vista. Mi ha richiamato dopo un anno, mi voleva incontrare e tutto è andato come doveva andare: una vita intensa”.