110 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano battibecca con un anziano a San Severo e il video diventato virale in pochi minuti. È successo il 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione. Nel paese pugliese l’amministrazione aveva organizzato la giornata della legalità, con una diretta televisiva su Telenorba condotta da Michele Cucuzza e Mary de Gennaro e gli interventi sul palco di star del mondo del cinema e della musica italiana come Michele e Violante Placido, Ambra Angiolini, Alessandro Haber, Maria Nazionale e Uccio De Sanctis.

Tra questi anche Al Bano, reduce dall’ischemia che lo aveva costretto ad un forzato riposo. Nel video, pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno, si vede un uomo che si avvicina al cantante di Cellino San Marco e gli domanda: “Quanti soldi ti hanno dato per venire a San Severo?”. Apparentemente divertito, Al Bano risponde pacato: “Sono venuto qui a cantare gratis”. Apriti cielo.

Al Bano battibecca con un anziano: il video

Non credendo alle sue parole, l’anziano replica: “Non ci credo, è una stronzata”. I toni si fanno sempre più accesi e il signore comincia ad alzare la voce fino a dire al cantante: “Tieni per te la tua verità”. “Me l’hai chiesta tu”, risponde alzando il tono Carrisi. “Non ci credo”, conclude l’anziano. Soltanto allora i due sono stati separati dai presenti. Ecco il video che ha fatto immediatamente il giro del web.