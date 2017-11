40 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano coach di The Voice 2018 prima di appendere il microfono al chiodo? TvBlog svela che il cantante di Cellino San Marco potrebbe sedere sulla poltrona rossa nella prossima edizione del talent Rai. Una mossa a sorpresa rispetto a quanto dichiarato in tv.

Ospite di Porta a Porta, il cantautore aveva annunciato il ritiro dalle scene a partire dal prossimo anno. “Spero di fare un grande concerto e poi farò il vignaiolo”, ha detto l’artista settantacinquenne dopo aver costruito una delle carriere più apprezzate del panorama musicale italiano.

Al Bano, recentemente irretito dalle dichiarazioni polemiche che hanno coinvolto Loredana Lecciso e Romina Power, non aveva propriamente lasciato presagire la sua intenzione di smettere di cantare. “Vendo più bottiglie di vino che dischi: un milione e 400mila all’anno”, aveva scherzato con Repubblica dopo l’esclusione dalla finale del Festival di Sanremo.

Ora però TvBlog, sito specializzato in anteprime di settore, ha rivelato che Carrisi sarebbe deciso a chiudere con il botto. L’anno prossimo, nella primavera che – professionalmente – dovrebbe figurare come ultima, Al Bano potrebbe diventare giudice di The Voice of Italy. Coronando la propria carriera musicale con un impegno tv.

Nel talent show di Rai 2, il cui ritorno è atteso per il marzo 2018, il cantante dovrebbe rimpiazzare (almeno idealmente) Raffaella Carrà. Accanto a lui, potrebbe sedere J-Ax, il cui passaggio ad Amici non avrebbe precluso l’accesso allo show, mentre alla guida del programma dovrebbe subentrare Costantino della Gherardesca.

Secondo TvBlog, i rimanenti membri della giuria sarebbero tuttora al vaglio della produzione. Che, seguendo la regola di X-Factor, vorrebbe individuare una grande star internazionale, disposta a rimodulare tutti i propri impegni per sedere tra Al Bano e J-Ax. Qualcuno sul modello di Skin o Álvaro Soler. Il toto nomi è appena iniziato.