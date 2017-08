133 CONDIVISI Condividi Tweet

Ognuno festeggia il compleanno a modo suo, basta ricordare il regalo di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker o quella volta che George Clooney ha donato un ristorante giapponese alla sua bella Amal: stavolta, invece, vediamo Al Bano e Loredana Lecciso da Putin per festeggiare i 45 anni di lei! Ognuno ha i suoi gusti, in fondo.

Al Bano e Loredana Lecciso da Putin per il 45esimo compleanno della compagna del cantante

Un modo davvero speciale e originale di sorprendere la propria compagna: in onore del suo compleanno, il cantante ha portato la Lecciso ad un incontro con il celebre presidente della Federazione Russa. L‘artista di Cellino San Marco è un suo grande sostenitore, e si trovava lì per le tappe del suo tour in Europa dell’Est. Il giorno del compleanno della sua compagna, il 26 agosto, lei lo ha raggiunto per un incontro speciale:

Ecco quindi che si sono ritrovati Al Bano e Loredana Lecciso da Putin impegnati, come racconta lo stesso cantante al settimanale Oggi, in un brindisi davvero speciale e, neanche a dirlo, privato e blindatissimo. A quelli che hanno sempre sostenuto che la sua compagna abbia continuamente pretese di mondanità, il 72enne ha specificato: “Loredana passa per essere una in cerca di riflettori e invece ho dovuto penare per convincerla. Ma ci tenevo. Era il suo compleanno e al mio concerto del 28 agosto c’erano tanti presidenti, tra cui quello dell’Ungheria e ovviamente Vladimir Putin”.

Quando il cantante di Cellino San Marco ha conosciuto per la prima volta il politico russo

Ma come si sono conosciuti l’autore di ‘Felicità’ e il presidente russo? Il loro primo incontro risale al 1986, per poi rivedersi a Mosca nel ’95 e festeggiare insieme il Capodanno. La stima politica e umana nei confronti di Putin è assoluta da parte di Al Bano: “Alla mia Italia servirebbe uno così“.