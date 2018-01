411 CONDIVISI Condividi Tweet

Al Bano e Toto Cutugno con Berlusconi alle elezioni 2018? Come rivelato dal Messaggero, i due cantanti sarebbero entrati nell’orbita del leader di Forza Italia. Secondo il quotidiano romano, l’ex Cavaliere pensa di candidare i due assi della canzone italiana il prossimo 4 marzo.

La loro presenza sarebbe però nei collegi esteri e non in quelli nazionali. D’altronde Carrisi e Cutugno sono tra le pop star italiane più amate all’estero. Senza considerare che i 18 parlamentari votati dagli italiani fuori patria rappresentano una quota fondamentale per assicurarsi la maggioranza.

Al Bano, specie in coppia con Romina, è amatissimo in tutta Europa e soprattutto in Russia. Quando si è esibito a Ravello al ricevimento per il matrimonio di Marianna Pascale, sorella della fidanzata di Berlusconi, aveva però declinato qualsiasi tuffo in politica. “Candidato con Forza Italia? La politica la lascio volentieri a chi la sa fare”, aveva ammesso a Il Tempo.

Cutugno non è da meno. È uno dei tanti cantanti italiani stagionati – insieme a Pupo, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi e i Ricchi e Poveri – che vanno fortissimo oltre i nostri confini. Specie in Russia e in Cina, dove i suoi concerti registrano ogni volta il tutto esaurito e i suoi testi sono diventati uno dei maggior veicoli per imparare l’italiano.

Sono tantissimi i vip che hanno tentato la fortuna in politica. Restando al mondo della musica, si ricordano soprattutto Iva Zanicchi (europarlamentare forzista), Domenico Modugno (deputato dei Radicali) e Luciano Ligabue, consigliere comunale indipendente del Pci a Correggio.

Tra cinema e tv, i flop dei vip alle elezioni sono sempre stati clamorosi. Soltanto un anno fa, alle amministrative, Giobbe Covatta, Daniela Martani, Roberta Beta e Simona Tagli hanno raccolto appena una manciata di voti. Per non parlare di quello che è accaduto al divo di Mery per sempre: Francesco Benigno fa flop alle elezioni e si sfoga sui social con un messaggio diventato cult.