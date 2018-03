34 CONDIVISI Condividi Tweet

Tra le tante voci legate a lui (la rottura con Loredana Lecciso di recente confermata a Domenica live, le critiche a Romina Power per il suo ruolo con l’ex marito) di sicuro quella di Al Bano nonno è l’indiscrezione che lo rende più felice! Era partito solo come rumor, ma alla fine si è rivelato fondato: Cristel Carrisi è davvero incinta.

Al Bano nonno: ecco quando partorirà Cristel Carrisi

Intervistato da Grand Hotel, il cantante pugliese decide – per la prima volta da quando queste voci sulla figlia sono state diffuse dai media – di sbilanciarsi sull’arrivo del nipotino, con cui l’artista promette di essere ‘magico’.

La data del fiocco blu è orientativamente in previsione durante il mese di maggio – stesso mese di nascita del cantante e del bisnonno Tyrone Powe – e chiaramente il primo progetto che lo riguarda è ben ambizioso: “Mi piacerebbe incidere una canzone per lui. Sua mamma è una bravissima compositrice, quindi potrebbe pensare lei alla musica”.

Il rapporto speciale tra Al Bano e Cristel: “Se non fosse mia figlia mi innamorerei di una così”

Il legame che ha con sua figlia Cristel va oltre quello di un padre con la figlia: tra i due c’è un amore viscerale, tenero e complice. Basti pensare all’orgoglio e all’affetto con cui il divo di Cellino San Marco ha parlato della sua ‘piccola’ dopo il suo matrimonio: “È fantastica, non perché è mia figlia. Ci sono stati avvenimenti che hanno rotto il suo percorso di normalità come il divorzio dei genitori, la scomparsa della sorella. Lei è stata forte, ne è uscita una ragazza solida. Ero strafelice al suo matrimonio. Sai che qualcosa sta cambiando. Davor (Luksic, il marito n.d.r) ha scelto bene. Se non fossi il padre mi innamorerei a vita di una ragazza così. Sarà duraturo il loro rapporto.”