Al Bano polemico con Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco è stato uno degli ultimi classificati della kermesse, eliminato con Gigi D’Alessio, Ron e Giusy Ferreri nell’edizione del Festival appena conclusa. La loro uscita è stata salutata dai boati di delusione del Teatro Ariston. A una settimana da quella terza e maledetta serata, le polemiche continuano con delle dichiarazioni al veleno.

Prima c’era stato lo sfogo di D’Alessio, poi le prime parole dello stesso Al Bano in difesa di Maurizio Fabrizio, l’autore della sua Di rose e di spine (e di altre canzoni famose come Almeno tu nell’universo e I migliori anni della nostra vita). “Mi hanno svegliato all’una e un quarto per dirmi che ero stato eliminato”, aveva confessato il cantante pugliese. “Pensavo fosse uno scherzo. Non conoscevo il meccanismo della gara, altrimenti avrei preso delle precauzioni”.

Al Bano polemico con Sanremo: le sue parole

Ora rincara la dose. “Bisogna essere sordi per non capire la grandezza della canzone che ho presentato”, ha detto Al Bano dalle pagine del settimanale Oggi. “Sono stato vittima di un’ingiustizia. Tutta colpa dell’invidia. Hanno mandato via quattro grandi nomi della musica italiana, come me, Gigi D’Alessio, Ron e Giusy Ferreri. La verità è che questa eliminazione serviva a fare notizia in un festival dove non succedeva nulla”. Ma il vecchio leone non si arrende e alla fine ammette: “Al Festival tornerei anche l’anno prossimo, anzi mi propongo io. Ho un solo tallone d’Achille nella vita: soffro di sanremite acuta”.