Dimesso finalmente dall’ospedale, il cantante e protagonista dello storico film del 1967, “Nel Sole” ha voluto informare il suo pubblico delle sue condizioni: nel farlo, però, si è lasciato sfuggire alcune riflessioni molto personali, come dimostrano le parole di Al Bano su Satana e, in generale, sul suo rapporto con la Chiesa e la sofferenza.

Intervistato dal settimanale Oggi l’artista di Cellino San Marco ha cominciato descrivendo questo brutto periodo legato all’attacco di ischemia: “Il mio corpo mi ha presentato il conto, tutto insieme. Ora sto bene, in veloce recupero. Non avevo mai avuto segnali che qualcosa non andasse, quella che mi ha colpito in questi mesi è stata una tempesta perfetta, violenta e inaspettata. A dicembre, uscendo dalla sala operatoria scherzavo con tutti, perché io il dolore tendo a deriderlo, sminuirlo, per me e per sollevare gli altri. E poi il peggio che puoi fare davanti a queste cose è avere paura. Se hai paura, non coltivi il coraggio, aggiungi pena a pena.”

Dopodiché, passa ad una considerazione sul suo rapporto con la Chiesa:”Nel mio rapporto con lei ci sono state pagine inaccettabili, come quando mi proibirono di tenere a battesimo il figlio di amici perché divorziato. La mia Chiesa è basata sul perdono, non concepisco che si impedisca a qualcuno di fare il buon cristiano per qualcosa che, come nel mio caso, ha subìto. Per fortuna Papa Francesco in questo senso sta facendo grandi aperture.”

Le lugubri parole di Al Bano su Satana dopo i momenti più difficili della sua vita

Il momento di “crisi mistica” più forte c’è stato sicuramente dopo la terribile scomparsa della figlia Ylenia. Ecco le cupe parole di Al Bano su Satana e i momenti di sconforto totale che hanno toccato la sua vita: “Era tutto così ingiusto, troppo grande il dolore. Mi sono allontanato da Dio, ma mi sono accorto subito che così stavo male due volte, senza il conforto della preghiera, che unisce sempre a Lui. Nelle ore più nere mi è capitato di sentire la presenza di Satana, tangibile. Ogni volta, per difendermi, iniziavo a segnarmi con la croce e pregare, finché non lo sentivo allontanarsi… Ogni tanto mi ricapita. E ogni volta combatto segnandomi col segno della croce. Non so se faccio bene a raccontare queste cose, ma sono successe, succedono, e io ho sempre vissuto senza nascondere nulla di quel che mi accade e penso.“