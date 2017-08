386 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’ennesimo caso di polemiche e critiche sul web, alla fine, è successo: Al Bano si cancella da Facebook. Niente più social network per il cantante, come insegnano le grandi star tipo Brad Pitt, George Clooney e Sandra Bullock, che dall’alba dei tempi hanno deciso di non esporsi in prima persona in rete per non darsi in pasto ai tanti – troppi – commenti aggressivi del pubblico.

Al Bano si cancella da Facebook: l’annuncio

Abbiamo visto come di recente Al Bano difendere Loredana Lecciso per le sue foto, da tutti giudicate ‘ritoccate con photoshop’. Sarà questo l’evento che ha scatenato questa reazione? Le sue parole sembrano lasciare intendere che si tratta di qualcosa di molto simile…

“Carissimi Amici e “Nemici Heaters” – scrive, intendendo gli ‘haters’, dall’inglese to hate, odiare – ho deciso di prendere una giusta pausa di riflessione chiudendo i miei profili facebook, instagram e twitter ! I motivi sono evidenziati dalle assurde ed inaccettabili reazioni quotidiane piene di odio, rozzezza e violenza nei miei confronti e dei miei cari.”

Il post in cui viene annunciato che Al Bano si cancella da Facebook continua così: “L’architetto Elena Spiga, persona a me cara da quasi 40 anni, ha seguito con amore, dignità e verità il mio profilo e in tutti questi anni tutto ciò che ha scritto è frutto della mia voglia di verità. Metterla in croce come hanno fatto i “nemici heaters” è una ingiustizia che sgomenta la mia mente e la mia esperienza di vita. La vostra è una “Democrazia” senza quelle basi di umanità e signorilità a cui attingere quotidianamente.

Lo scrittore William Butler Yets ha scritto: Non previsto, per mancanza di coraggio intellettuale, che il mondo divenisse sempre più feroce.

I migliori hanno perso la Fede, mentre i Peggiori ardono di passione rabbiosa!!!

Dopo un infarto,una ischemia un’ edema alle corde vocali , già sconfitto ci mancava solo questa guerra inutile, disgustosa e vergognosa! Peccato ma da lassù il Buon Dio guarda e Provvede con i Suoi tempi!

Buone vacanza a tutti e rilassatevi se ce la fate!

AL BANO

Ps Chiedo a tutti gli amministratori delle pagine che mi riguardano di rispettare questa pausa di riflessione non pubblicando più nulla”.

Addio ai profili social del cantante: interviene la presentatrice a difendere la sua decisione

A difendere la sua scelta arriva l’amica di sempre, Rita dalla Chiesa, che commenta così la decisione del cantante: “Mi spiace che un uomo come Al Bano, grande artista e grande imprenditore, sia stato costretto ad autosospendersi dai social per colpa della cattiveria gratuita di alcune persone. Al Bano, con questo gesto, sta difendendo i suoi affetti. Sta dicendo ‘ basta’ all’ingiustizia e all’arroganza gratuita di chi, nell’anonimato, spara a zero sulla sua famiglia. E’ bello incontrare ancora uomini così. Un esempio di protezione di cui i suoi figli andranno orgogliosi. Mi spaventa quanta ignoranza ci sia dietro dei profili avvelenati dalla propria solitudine o frustrazione mentale. Gente che non fa mai i conti con la propria coscienza, che non tira mai fuori i propri scheletri dagli armadi, che vive solo attraverso la vita altrui. Mi auguro che, dopo un periodo di pausa, Al Bano torni a confrontarsi con tutti noi che gli vogliamo bnee davvero“.