0 CONDIVISI Condividi Tweet

Se vi siete persi l’ospitata di Alain Delon a Che Tempo Che Fa, ecco i momenti salienti della sua intervista. L’attore ha catturato il pubblico con il suo intramontabile fascino: a 82 anni, infatti, è ancora bello come il sole e completamente padrone delle telecamere.

Alain Delon a Che Tempo Che Fa: 82 anni e un bilancio sulla vita

È la prima volta che il celebre volto del cinema internazionale approda nello studio di Fazio: un ritorno molto piacevole in Italia, per la quale occasione ha voluto indossare anche la sua spilla della Ferrari, un particolare che non è sfuggito al padrone di casa: “Uno dei ricordi più belli della mia vita – ha raccontato, orgoglioso ed entusiasta – me lo ha dato Enzo Ferrari. Eravamo io e Renato Salvatori a Milano e ce lo ha regalato, e da 55 anni la porto al bavero: nessuno potrebbe mai farmelo togliere” (‘nessuno’ in italiano ndr).”

Come di consueto, il presentatore (di recente coinvolto in un’accesa polemica con Cantone e con l’Anac) si è voluto concentrare sul rapporto tra il suo ospite e il nostro paese: “La mia carriera è iniziata in Italia nel 1960. Ho incontrato Visconti , Antonioni poi un giorno il cinema francese mi ha chiamato e ho lasciato l’Italia per intraprendere una carriere in Francia e nel mondo”. Sulla sua bellezza è franco: “Mia madre mi ha dato tutto nella vita è stata lei a volere quello che sono diventato, la possibilità di essere felice, devo tutto a mia madre”.

La battuta sull’affare Weinstein

Non poteva mancare il riferimento al caso Weinstein e #metoo. Soprendentemente, la reazione di Alain Delon a Che Tempo Che Fa è stata alquanto ‘sdrammatizzante’: “Quando ero giovane sono stato vittima delle donne ho accettato tutto da loro ed ero felice. Io non ho mai chiesto nulla, mi prendevano e io le lasciavo fare. Adesso mi capita un po’ meno….”

E parlando degli inizi della sua carriera ribadisce: “Ero stato congedato dall’esercito dopo aver trascorso 3 anni in Indocina, pareva fossi bello e se ho fatto questo lavoro è perché questo lavoro mi ha preso. L’ho fatto per le donne, a beneficio delle donne. Mi sono visto nello sguardo delle donne che mi hanno amato. Le donne sono state la motivazione della mia vita, io esisto solo per loro, amo solo loro”.

Il suo ruolo preferito? Quelli in cui muore

Sui suoi ruoli preferiti afferma senza dubbio: “ho interpretato i ruoli che mi hanno proposto e credo di non esser stato male. Io sono un vincente nella maggior parte dei miei film alla fine muoio e il mio pubblico si sorprende ogni volta, ma per essere un eroe devi morire”.