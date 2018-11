2 CONDIVISI Condividi Tweet

Si sono alternate molte donne durante la puntata di ‘Vieni da me’ di martedì 6 novembre: tra tutte, l’ospitata di Alba Parietti da Caterina Balivo è quella che ha assunto i toni di una vera e propria confessione.

La drammatica confessione di Alba Parietti da Caterina Balivo: la vera storia di sua madre

57 anni, outfit esuberante, la showgirl ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare alla presentatrice un aspetto della sua vita familiare che nessuno conosceva:

“Quando è morta mia madre ho deciso di fare qualcosa di bello e speciale. Ho raccontato la storia d’Italia attraverso la mia famiglia: raccontare le vicende di mia madre era difficile. Nel periodo in cui scrivo il libro ‘Da qui non se ne va nessuno’ insieme alla giornalista Simona Orlando, apro la cassettiera della mia casa a Milano e ci trovo un diario in cui mia madre aveva raccolto tutte le sue impressioni. Vi è anche la storia della malattia di mio zio – suo fratello – che era rinchiuso al manicomio di Collegno.”

Il contenuto di questo manoscritto ha rivelato alla celebrità italiana una verità inaspettata: sua padre era affetta da sindrome bipolare. A prendersi cura di lei è stato suo padre, il cui amore era puro e commovente. Ecco come prosegue il racconto di Alba Parietti da Caterina Balivo:

“Mia madre era una musicista, una donna colta: nel diario ho trovato le vicende legate alla sindrome bipolare – mai diagnosticata – che l’aveva colpita. Lei una donna violenta? Questi dettagli per una bambina sono difficili da capire. Ci ha salvati mio padre, al quale ho chiesto: “Perché non hai mai fatto curare la mamma?”. Mi rispose: “Alba, perché avrebbe fatto la fine di tuo zio e forse non avresti avuto tua madre”. “Eredito quindi volentieri tutto il contenuto della vita che mi è stata regalata”.

Uno spaccato di vita davvero molto intenso. Andando ancora indietro nel tempo, la Parietti ritorna alla sua adolescenza, e ad un altro periodo di difficoltà: quello in cui divenne oggetto di bullismo. “Da ragazzina ero molto carina – ha confessato ai microfoni di Vieni Da Me – e avevo degli atteggiamenti sfrontati. Nel mio gruppo si sono aggiunte delle ragazzine che i miei amici volevano approcciare. Hanno iniziato a trattarmi male e un giorno con cattiveria mi hanno detto che non mi volevano più nel gruppo perché ero diversa da loro. A volte le persone ti prendono di mira perché sei più intelligente, più sensibile, più bella o perché hai qualcosa in più di loro. Però oggi io sono Alba Parietti, queste signore che mi prendevano in giro neanche mi ricordo come si chiamano.”

