Alberto Angela contestato per le Dolomiti bellunesi: è successo dopo l’appuntamento del 17 gennaio con Meraviglie – La penisola dei tesori. La terza puntata del viaggio tra le bellezze e l’incanto del patrimonio Unesco italiano non è andata proprio giù a veneti e bellunesi.

Angela si è recato a quasi tremila metri di altezza, sulle Dolomiti, per ammirare un paesaggio mozzafiato. Raccontando la formazione di questa catena montuosa e le sue particolarità, ha esaltato l’incomparabile bellezza di Trento e di Bolzano.

Meraviglie di Alberto Angela è stato un autentico successo di pubblico: boom d’ascolti da 5.824.000 spettatori pari al 23,8% di share. Con tanto di tweet del Presidente del Consiglio Gentiloni, che ha elogiato il più affascinante divulgatore televisivo con un perentorio “Quando la Rai fa la Rai”. Eppure, dal Veneto arriva una dura contestazione al programma.

“Il 46% delle Dolomiti Unesco si trova in Veneto, e più precisamente nel Bellunese”, ha ricordato Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, al Corriere delle Alpi. “Molti mi hanno scritto e telefonato lamentandosi per il programma. E in molti sostengono che Angela abbia citato solo il Trentino Alto Adige perché le due Province hanno pagato”.

“Io non voglio credere che sia così, perché se la televisione di Stato indirizza l’informazione per convenienza economica è molto più che grave”, ha aggiunto Padrin. “Se invece si tratta di disinformazione, sarebbe meglio che qualcuno rimediasse. Andremo a verificare tutto, i modi ci sono”.

Il presidente della provincia di Belluno ha anche accusato Angela di alcune inesattezze scientifiche e di aver dato troppo spazio ad argomenti “futili” come le pene d’amore della principessa Sissi. Allo stesso violinista Uto Ughi è stato rimproverato di aver parlato unicamente del bosco di Paneveggio. Dalla Fondazione Dolomiti Unesco, che ha collaborato con il programma, non è arrivato alcun chiarimento in merito. Per chi l’avesse persa, la puntata è disponibile su RaiPlay.