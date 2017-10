100 CONDIVISI Condividi Tweet

Idolatrato come Leonardo di Caprio, rispettato come Leonardo da Vinci, ormai il suo fascino è leggenda: ecco, finalmente, le ultime novità sul mitico Alberto Angela e le nuove puntate di Ulisse. Ma non solo: al termine della conferenza stampa è saltata fuori anche un’altra appetitosa informazione sui suoi prossimi impegni televisivi…

Alberto Angela e le nuove puntate di Ulisse: la novità di quest’anno fa felice gli spettatori

La nuova stagione del programma di divulgazione partirà sabato 7 ottobre alle 21.15 si Rai3, il direttore generale Orfeo si è mostrato molto orgoglioso nell’annunciare questa nuova edizione: “Quando mi sono insediato uno dei principali obiettivi era fare nuove mosse professionali con Alberto Angela. Ci siamo riusciti; i suoi sono prodotti che piacciono agli italiani ma anche in altri Paesi. Alberto resterà a lungo con noi e Ulisse non sarà il suo unico progetto per questa stagione”.

Ecco, quindi, che subito viene svelato un interessante dettaglio, confermato anche dallo stesso presentatore, figlio del grande Piero Angela: “Altre prime serate su Rai1? In questo momento ci stiamo concentrando su Ulisse, ma stiamo preparando un nuovo progetto di prima serata su Rai1 per il 2018“.

Anticipazioni sulle nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta

Di cosa si tratterà? Per il momento, purtroppo, dobbiamo accontentarci delle anticipazioni sulla nuova serie di argomenti trattati da Alberto Angela e le nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta: “La prima puntata tratta un tema affascinante, i Castelli. Non sono solo una struttura di mattoni; racconteremo come nasce un Castello. In Francia c’è chi sta costruendo un castello con le tecniche del Medioevo. Racconteremo anche storie d’amore, per esempio quella del castello di Torrechiara, vicino Parma”.

Successivamente, invece, si parlerà dello sbarco in Normandia: “Abbiamo voluto parlarne ora perché mi sono accorto che era venuto a mancare un soldato che all’epoca aveva 20 anni. Oggi possiamo trattarlo ancora come cronaca, ma a breve sarà storia, anche perché molti di quei soldati stanno morendo – ha spiegato, aggiungedo poi – “Siamo riusciti a incontrare uno dei giovani che vide l’inizio dello sbarco in Normandia, è un tedesco e abbiamo incontrato anche un soldato italiano che ha partecipato allo sbarco in Normandia“.

Il direttore di Rete parla del figlio di Piero Angela: “Ha rigore, ma non è mai sopra le righe”

Insomma, un inizio davvero entusiasta quello della nuova edizione di Ulisse: il presentatore gode di una certa ammirazione sia da parte del pubblico che da parte degli addetti al settore. Lo dimostrano le parole con cui direttore di rete Coletta lo descrive, sempre durante la conferenza stampa: “Alberto Angela è il conduttore di tutta la televisione europea: ha una competenza seria, legata al dettaglio, è un uomo curioso, ha capito che nel servizio pubblico non bisogna consegnare interpretazioni al patrimonio artistico, culturale; lui racconta periodi storici con grande semplicità. Ha rigore, non è mai sopra le righe“.

Ed è innegabile: abbiamo visto insieme il servizio de Le Iene in cui ha coronato il sogno di un ragazzo omosessuale innamorato, ed anche in quel contesto ‘leggero’ è riuscito ad esprimere quella sua solita aurea di saggezza e compostezza.