Un’indiscrezione ha mandato le “Angelers” nel panico: Alberto Angela lascia la Rai. Voci di corridoio sempre più insistenti danno la notizia quasi certa. Il divulgatore da record del piccolo schermo starebbe per mollare Viale Mazzini. Amatissimo dalle telespettatrici, il figlio di papà Piero starebbe meditando un clamoroso abbandono. Secondo Dagospia, starebbe trattando con Sky per un canale tutto suo dedicato alla divulgazione scientifica e culturale.

Per TvBlog, invece, Angela sarebbe indirizzato verso il gruppo Discovery. Il canale 401 di Sky è sbarcato sul digitale con i sette canali free to air. Il generalista Nove, attuale casa televisiva di Maurizio Crozza, è a caccia di volti noti. E il paleontologo e naturalista più amato della tv sarebbe il colpo perfetto per il lancio definitivo.

Alberto Angela lascia la Rai?

Dopo i “malumori” di Fabio Fazio, l’uscita ufficiale di Nicola Savino (sponda Mediaset direzione Le Iene) e quella probabile di Massimo Giletti (verso Domenica Live su Canale 5), è allarme rosso in Rai. C’è estrema confusione su ciò che accadrà nella prossima stagione televisiva. Colpa, secondo molti, della paventata entrata in vigore del tetto di 240mila euro sui compensi di giornalisti e artisti. Per ora, in attesa di conferme o smentite di rito, Alberto prosegue il suo lavoro senza sosta.

Nelle scorse settimane ha avviato i ciak di Stanotte a Venezia. Dopo Firenze e San Pietro, si immergerà nelle tradizioni storiche e culturali di una delle città più ricche e belle del mondo. Lo speciale sarà trasmesso su Rai 1 il prossimo 22 giugno in prima serata. Sarà un canto del cigno? Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sarà l’attore Lino Guanciale. Era stato proprio il divo di Che Dio ci aiuti e La porta rossa a rivelare questa collaborazione. Sul suo profilo Facebook, ha postato questo scatto in Piazza San Marco nelle vesti di Giacomo Casanova.