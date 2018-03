0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre sul web circola il video in cui si annuncia che il cancro di Carolyn Smith è tornato, il web e, in particolare, un famoso critico televisivo, passano in rassesgna il ruolo della presentatrice di Ballando con Le Stelle e il suo modus operandi: ecco le aspre parole di Aldo Grasso contro Milly Carlucci.

La spietata analisi e l’attacco di Aldo Grasso contro Milly Carlucci: “Non è angelica come tutti credono”

Intervistato in un video de Il Corriere della Sera, l’esperto del piccolo schermo, dimostrando ancora una volta di essere onesto e non avere peli sulla lingua, condivide con il pubblico un’analisi molto spietata dello show danzereccio di Rai Uno: “Di Ballando colpisce la figura di Milly Carlucci, che non è così sorridente e angelica come vuol far sembrare“, dice, per poi aggiungere – senza mezzi termini: “È una macchina da guerra, fredda, spietata, il contraltare di Maria De Filippi. Fate caso alle persone che sceglie come protagonisti: basti guardare la giuria, le polemiche scaturite“.

La critica di Grasso alla scelta dei giudici dello show della Carlucci e della tipologia di programma che viene mostrato al pubblico Rai

L’opinione di Aldo Grasso contro Milly Carlucci si estende anche alla modalità con cui lo show – in diretta concorrenza con C’è Posta Per Te nel palinsesto del sabato sera – viene pensato e presentato al pubblico. In particolare, sulla squadra formata da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillelmo Mariotto. “Il programma non è tanto basato sulle esibizioni“, spiega infatti Grasso “ma sulle polemiche che i ballerini suscitano con la giuria. È un programma di intrattenimento con seguito di polemiche. Milly sa fare i suoi calcoli e mette in piedi uno spettacolo commerciale, che però va sulla Rai“.

Non resta che attendere un’eventuale risposta della presentatrice. Sceglierà di ribattere o preferirà stare la riservatezza e discrezione ‘strategica’?