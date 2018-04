1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai è guerra aperta tra Alessandra Celentano e Heather Parisi ad Amici 17. Le due professioniste della danza, protagoniste come prof e giudice nel talent di Maria De Filippi, sono ai ferri corti. Tutto è iniziato dopo la prima puntata del programma, quando la showgirl di Cicale ha postato sulle sue pagine social un video in cui ha criticato aspramente il comportamento di Celentano. Il suo riferimento era il modo inaccettabile con cui la professoressa ha attaccato la ballerina Lauren per le sue forme. “Un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando si tocca l’argomento fisico”, ha detto Heather.

Alessandra Celentano e Heather Parisi, che lite

Parisi ha attaccato professori e commissari, da Simona Ventura a Marco Bocci. Poi, durante il secondo appuntamento con il serale andato in onda sabato 14 aprile, ha espresso pareri diametralmente opposti a quelli di Celentano. Se Alessandra ha apprezzato molto Bryan, Heather ha elogiato Luca, un talento pieno di carisma nonostante sia carente dal punto di vista tecnico.

Alessandra Celentano ha interpretato le sue parole come un atteggiamento di scherno nei confronti della danza classica e ha voluto rispondere con un video affidato al suo profilo Facebook. “La signora Parisi che ridicolizza la danza classica è un bruttissimo messaggio perché la base di tutto è la danza classica”, ha detto.

Heather Parisi, Amici 17 è guerra continua

“Perché deve ridicolizzare? – ha aggiunto la professoressa – Perché deve fare l’imitazione della ballerina classica ridicola? Qualsiasi campo usa la danza classica come base e, allora, perché rinnegare queste cose qui? Bryan è un ballerino classico, non ha mai studiato hip-hop e ha provato per la prima volta nella scuola di Amici a fare tutti gli altri stili, quindi ancora di più chapeau!”. Luca, allievo prediletto di Parisi, è invece “osannato come se fosse chissà chi. Sono due cose nettamente diverse: uno (Bryan, ndr) farà il professionista e l’altro non so cosa farà!”.