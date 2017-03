0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ennesima bufera in arrivo per le parole di Alessandra Celentano sulle taglie delle ballerine di Amici. La giudice del talent show di Canale 5 non è soddisfatta di quanto accaduto con la concorrente Vittoria Markov e rincara la dose. Un commento che la fa diventare l’insegnante più severa e odiata della scuola di Maria De Filippi, al netto dei duri giudizi che ha spesso in serbo per gli allievi.

Qualche settimana fa, Celentano aveva accusato Vittoria (ora al serale) di essere sovrappeso, scatenando l’indignazione del pubblico e dei social. Considerazioni che erano arrivate persino in Parlamento con una dura lettera aperta della deputata del Movimento 5 Stelle, Silvia Chimienti, che aveva chiesto alla De Filippi di onorare le campagne contro bullismo e discriminazione e “tagliare” la giudice dal programma. Ma nonostante il polverone sollevato, la Celentano continua a perseverare.

Le parole di Alessandra Celentano sulle taglie delle ballerine

“Taglia 42 già va bene, l’importante è che non sia 46, 48 o 50” ha dichiarato ora al settimanale Oggi. “Non si tratta di essere buoni o no. Sto dicendo quello che penso. Il mio non è mai un giudizio sulla persona, ma sulle caratteristiche, anche estetiche, che il ballo richiede ed esige. Poi esistono le eccezioni: ci sono ballerine che non riscontrano il mio gusto estetico, ma che hanno un talento talmente marcato che fanno dimenticare ogni difetto. Ma questo dipende solo dal tipo di danza: ci sono stili che permettono un accesso anche a chi non è perfetto fisicamente”. La polemica sul “peso” della danza è sicuramente destinata a non finire qui.