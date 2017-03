1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono in tanti a volere Alessandra Celentano via da Amici. Dopo le polemiche per le sue parole in merito all’esibizione della ballerina Vittoria, la giudice del talent show di Canale 5 è finita nel mirino di Silvia Chimienti, deputata del Movimento 5 Stelle che ha inviato una lettera aperta a Maria De Filippi per chiedere l’allontanamento della Celentano dal programma.

“Le parole di Alessandra Celentano sono di per sé inaccettabili e vergognose”, ha tuonato la Chimienti. “Ma altrettanto inaccettabile è che tu non abbia preso le difese della ballerina invitando la Celentano ad abbandonare la trasmissione ma al contrario abbia minimizzato (‘Non prenderla sul personale’, hai detto)”. Secondo la parlamentare, l’episodio, “visto da milioni di ragazzi e ragazze”, ha “veicolato una oscena discriminazione” invece di “offrire modelli di comportamento positivi”.

Alessandra Celentano via da Amici?

Intanto, Vittoria Markov si è presa la sua rivincita sui social. La ballerina ha “risposto” postando su Instagram una citazione di Kahlil Gibran: “Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici”. Ha poi ringraziato chi le ha mostrato supporto dicendo essere “sommersa di affetto e messaggi”. Ecco i due post della Chimienti e di Vittoria.

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. Kahlil Gibran 💪🏻🍀 Un post condiviso da Vittoria Markov (@vittoriamarkov) in data: 26 Feb 2017 alle ore 04:02 PST